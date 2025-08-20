Tinch glänzt über die Hürden, Lyles über 100 m erneut geschlagen - Gallery Hat nach seinem überzeugenden Sieg über 110 m Hürden gut lachen: Cordell Tinch Bild: Keystone Olympiasieger Noah Lyles (rechts) muss sich über 100 m dem Jamaikaner Oblique Seville geschlagen geben Bild: Keystone Sonst Tempomacherin, heute bei ihrem ersten Diamond-League-Start über 3000 m Steeple gleich Siegerin: Doris Lemngole Bild: Keystone Während des 100-m-Rennens regnete es in Strömen Bild: Keystone Die Zuschauer auf der nicht durchgehend überdachten Lausanner Pontaise waren bei diesem Hudelwetter nicht zu beneiden Bild: Keystone Tinch glänzt über die Hürden, Lyles über 100 m erneut geschlagen - Gallery Hat nach seinem überzeugenden Sieg über 110 m Hürden gut lachen: Cordell Tinch Bild: Keystone Olympiasieger Noah Lyles (rechts) muss sich über 100 m dem Jamaikaner Oblique Seville geschlagen geben Bild: Keystone Sonst Tempomacherin, heute bei ihrem ersten Diamond-League-Start über 3000 m Steeple gleich Siegerin: Doris Lemngole Bild: Keystone Während des 100-m-Rennens regnete es in Strömen Bild: Keystone Die Zuschauer auf der nicht durchgehend überdachten Lausanner Pontaise waren bei diesem Hudelwetter nicht zu beneiden Bild: Keystone

Für das Highlight aus internationaler Sicht sorgt an der 50. Athletissima Hürdensprinter Cordell Tinch. Wie bei der Premiere im Jahr 1977 regnet es auch bei der Jubiläumsausgabe in Strömen.

Der 25-jährige Amerikaner Cordell Tinch gewann die 110 m Hürden in herausragenden 12,98 Sekunden – angesichts der misslichen regnerischen Bedingungen eine sehr starke Zeit. Tinch, ein früherer Footballspieler, überzeugt nicht nur über die Hürden, sondern hat auch im Hoch- und Weitsprung beeindruckende Werte vorzuweisen. 2023 übersprang er 2,21 m und sprang 8,16 m weit. Trotz seiner Vielseitigkeit wartet er noch auf eine Medaille an einem Grossanlass. An der WM in Tokio zählt er nun zu den Favoriten.

Mit Jamal Britt und Trey Cunningham auf den Plätzen 2 und 3 feierte die USA auf der Lausanner Pontaise in dieser Disziplin, in der sich der Basler Jason Joseph mit Platz 6 begnügen musste, einen Dreifachsieg.

Lyles geschlagen

Im 100-m-Rennen hatte Olympiasieger Noah Lyles nach dem geplatzten Duell mit dem Jahresschnellsten und Olympia-Zweiten Kishane Thompson ein weiteres Mal in diesem Jahr das Nachsehen. Der Doppel-Weltmeister von 2023 in Budapest verpasste seinen ersten Saisonsieg in 10,02 Sekunden hinter dem siegreichen Jamaikaner Oblique Seville (9,87) deutlich.

Für Aufsehen sorgte die bislang als Tempomacherin bekannte Doris Lemngole. Die 23-jährige Kenianerin gewann das 3000-m-Steeple-Rennen bei ihrem ersten Diamond-League-Start als reguläre Läuferin souverän und liess die starke Konkurrenz aus Äthiopien und den USA hinter sich.

