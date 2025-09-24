Das Schweizer Männer-Trio mit Jan Christen, Stefan Küng und Mauro Schmid (v.l.n.r.). Bild: Keystone

Die Schweizer Mixed-Staffel ist an der Rad-WM in Ruanda im Mixed-Teamzeitfahren auf Goldkurs, muss sich nach einem Defekt von Zeitfahr-Weltmeisterin Marlen Reusser allerdings mit Bronze begnügen.

Keystone-SDA SDA

Für das Schweizer Team in der Besetzung Jan Christen, Stefan Küng, Mauro Schmid, Jasmin Liechti, Noemi Rüegg und Marlen Reusser wäre der dritte WM-Titel nach 2022 und 2023 in der noch jungen, erst 2019 eingeführten WM-Disziplin definitiv drin gelegen. Ein Defekt am Velo der Zeitfahr-Weltmeisterin Marlen Reusser mit anschliessendem Velowechsel kostete der Schweiz jedoch wohl die Goldmedaille.

Am Ende fehlten dem Sextett von Swiss Cycling nach 41,8 km auf dem Parcours in Kigali lediglich zehn Sekunden auf den Weltmeister Australien, der mit einem Vorsprung von fünf Sekunden den vor einem Jahr in Zürich errungenen Titel erfolgreich verteidigte.