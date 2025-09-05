Duell der Box-LegendenTyson will wieder in den Ring – Kampf gegen Mayweather
SDA
5.9.2025 - 05:35
Der ehemalige Box-Weltmeister Mike Tyson kehrt erneut in den Ring zurück: Dieses Mal für einen Showkampf gegen Floyd Mayweather Jr.
Keystone-SDA
05.09.2025, 05:35
05.09.2025, 08:20
SDA
Wann und wo der 59-Jährige gegen seinen elf Jahre jüngeren Kontrahenten antreten wird, ging aus der Mitteilung des Veranstalters CSI Sports nicht hervor.
Mayweather blieb in seiner aktiven Karriere ungeschlagen und machte – ähnlich wie sein älterer Kollege – mit spektakulären K.O.-Siegen von sich reden. Tyson stand zuletzt in einem Showkampf gegen den Influencer Jake Paul im Ring, der erst kurz zuvor mit dem Boxen begonnen hatte. Danach wurde der frühere Schwergewichtschampion für seine Vorstellung gegen den 31 Jahre jüngeren Gegner mit Kritik und Spott überschüttet.
«Als mich CSI wegen eines Kampfes gegen Floyd Mayweather angesprochen hat, dachte ich: «Niemals wird das passieren», wurde Tyson in der CSI-Mitteilung zitiert. «Aber: Floyd hat Ja gesagt.»
Mayweather holte fünf Weltmeistertitel in verschiedenen Gewichtsklassen, war aber nie schwerer als im Junior-Mittelgewicht unterwegs, dessen Grenze bei 154 Pfund (ca. 70 kg) liegt. Seinen letzten offiziellen Kampf bestritt er 2017 gegen den weltbekannten Martial-Arts-Kämpfer Conor McGregor.
Andreas Böni: «So kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben»
Das Buch «Mensch Fussballstar – Tabus, Depression, Terror, Tod und grosse Gefühle: Was die gefeierten Helden neben dem Platz erleben» von blue-Sport-Chefredaktor Andreas Böni erschien am 18. August. Böni erzählt, wie es dazu kam.
03.09.2025
Andreas Böni über die Familie Xhaka: «Die Lebensgeschichte berührt dich extrem»
Verhaftet, gefoltert, gedemütigt. Das neue Buch «Mensch Fussballstar» von Andreas Böni erzählt unter anderem die Familiengeschichte von Granit Xhaka.
04.09.2025
Kryeziu: «Der Nationen-Entscheid ist eine Herzenssache»
Der kosovarische Nationalspieler und ehemalige FCZ-Verteidiger Mirlind Kryeziu über den Kosovo, die Schweiz und den Fall Leon Avdullahu
04.09.2025
Andreas Böni: «So kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben»
Andreas Böni über die Familie Xhaka: «Die Lebensgeschichte berührt dich extrem»
Kryeziu: «Der Nationen-Entscheid ist eine Herzenssache»