  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Habe die Wettbewerbe überlebt» Galgenhumor nach Skispring-Fiasko mit drei Kreuzbandrissen in Italien

dpa

23.9.2025 - 21:07

«Überlebt»: Skispringerinnen nach Fiasko mit Galgenhumor - Gallery
«Überlebt»: Skispringerinnen nach Fiasko mit Galgenhumor - Gallery. Stürzte in Predazzo schwer: Eva Pinkelnig.

Stürzte in Predazzo schwer: Eva Pinkelnig.

Bild: dpa

«Überlebt»: Skispringerinnen nach Fiasko mit Galgenhumor - Gallery. WM-Gold in Planica, nun verletzt: Kanadas Alexandria Loutitt verpasst Olympia.

WM-Gold in Planica, nun verletzt: Kanadas Alexandria Loutitt verpasst Olympia.

Bild: dpa

«Überlebt»: Skispringerinnen nach Fiasko mit Galgenhumor - Gallery. Für Bundestrainer Kuttin gibt es ein Material-Problem.

Für Bundestrainer Kuttin gibt es ein Material-Problem.

Bild: dpa

«Überlebt»: Skispringerinnen nach Fiasko mit Galgenhumor - Gallery
«Überlebt»: Skispringerinnen nach Fiasko mit Galgenhumor - Gallery. Stürzte in Predazzo schwer: Eva Pinkelnig.

Stürzte in Predazzo schwer: Eva Pinkelnig.

Bild: dpa

«Überlebt»: Skispringerinnen nach Fiasko mit Galgenhumor - Gallery. WM-Gold in Planica, nun verletzt: Kanadas Alexandria Loutitt verpasst Olympia.

WM-Gold in Planica, nun verletzt: Kanadas Alexandria Loutitt verpasst Olympia.

Bild: dpa

«Überlebt»: Skispringerinnen nach Fiasko mit Galgenhumor - Gallery. Für Bundestrainer Kuttin gibt es ein Material-Problem.

Für Bundestrainer Kuttin gibt es ein Material-Problem.

Bild: dpa

Drei Kreuzbandrisse an einem Wochenende – der Olympia-Test im italienischen Predazzo gerät zum Flop. Wenige Monate vor den Winterspielen wächst der Druck auf den Weltverband.

DPA

23.09.2025, 21:07

23.09.2025, 21:16

«Ich habe die Wettbewerbe überlebt, die Anlagen getestet und ganz ehrlich – alleine für die Aussicht würde ich wiederkommen», schrieb die deutsche Skispringerin Katharina Schmid mit etwas Galgenhumor nach der Olympia-Generalprobe auf den modernisierten Schanzen im italienischen Predazzo, wo im kommenden Februar Gold, Silber und Bronze bei den Winterspielen vergeben werden.

Nicht so schnell wiederkommen werden die Österreicherin Eva Pinkelnig, Kanadas Ex-Weltmeisterin Alexandria Loutitt und Japans Kombiniererin Haruka Kasai. Das Trio trug auf den grünen Matten im Fleimstal Kreuzbandrisse davon, was für Pinkelnig (37 Jahre) und Loutitt (21) das Olympia-Aus bedeutet – und im Skispringen eine Sicherheitsdebatte ausgelöst hat. 

Tagungen in Zürich als Krisenberatung

Sind drei schwere Knieverletzungen an einem Wochenende Zufall? Die Verantwortlichen haben darauf eine deutliche Antwort und fordern den Weltverband FIS deshalb zum Handeln auf. Die in dieser Woche anstehenden Herbst-Tagungen in Zürich dürften deshalb auch zu einer Art Krisengipfel in Hinblick auf Gesundheit und Sicherheit der Skispringerinnen werden.

Im Zentrum der Kritik: die kleinere der beiden Olympia-Schanzen, auf der zwei der drei Kreuzbandrisse passierten. «Das Profil dieser Normalschanze ist nicht gelungen – viele Athletinnen, Athleten und Trainer sind sehr enttäuscht, da man sich von einer neuen und modernen Schanze etwas anderes erwartet», sagte Sportdirektor Horst Hüttel vom Deutschen Skiverband der Deutschen Presse-Agentur. 

Die Österreicherin Eva Pinkelnig zog sich in Predazzo einen Kreuzbandriss zu.
Die Österreicherin Eva Pinkelnig zog sich in Predazzo einen Kreuzbandriss zu.
IMAGO/Action Plus

Was Hüttel «nicht gelungen» nennt, wird in Funktionärskreisen wahlweise auch als «Fehlplanung» oder «Fehlkonstruktion» bezeichnet. Die derzeitige Debatte um die Dal-Ben-Skisprungschanzen in Predazzo reiht sich ein in eine Serie von Diskussionen um die Olympia-Wettkampfstätten in Italien. Vor allem der Bau einer rund 80 Millionen Euro teuren Bob- und Rodelbahn in Cortina d'Ampezzo ist umstritten.

Bundestrainer: «Bitterer Beigeschmack»

Im Skispringen hat der Olympia-Test mit drei schweren Knieverletzungen heftige Schäden hinterlassen und die Verantwortlichen unter Druck gesetzt. «Jetzt versucht man noch nachzusteuern, indem man die Neigung des Schanzentisches etwas verringert. Viel Spielraum wird es aber hier nicht geben», beschrieb Hüttel. Für ihn bestehe bei der FIS «definitiv ein gewisser Handlungsdruck».

Doch das Schanzenprofil war nicht das einzige Thema. Es ging auch um das Material. Engere Anzüge als in der Vorsaison sorgten für höhere Geschwindigkeiten und mehr Druck bei der Landung. Heinz Kuttin als deutscher Bundestrainer sprach von «einem bitteren Beigeschmack». Man habe «gesehen, dass wir mit dem neuen Set-up nicht auf dem richtigen Weg sind». Auch hier dürfte die FIS in Zürich nachschärfen.

«Ich würde lügen, wenn ...». Österreichs Ex-Ski-Ass Venier rechnet mit Assinger ab

«Ich würde lügen, wenn ...»Österreichs Ex-Ski-Ass Venier rechnet mit Assinger ab

Österreichs Frauen mit Grossschanzen-Verzicht

Für die seit 2014 aktive Pionierin Pinkelnig kommt das zu spät. Nach einem Kreuzbandriss, mehreren Meniskusverletzungen und einem Knorpelschaden im linken Knie muss sie sich auf eine lange Pause einstellen. «Manchmal platzen (Olympia-)Träume wie Seifenblasen», schrieb Pinkelnig. Von ihren Rivalinnen bekam sie viel Zuspruch. Ihr österreichisches Team verzichtete in der Folge «aus Sicherheitsgründen» geschlossen auf das Grossschanzen-Springen.

Der sportliche Wettbewerb geriet am Wochenende in den Hintergrund. «Das Nervenkostüm war bei allen etwas angespannt. Der Fokus lag nicht auf dem Sport, sondern auf dem Sicherheitsfaktor», beschrieb Kuttin die Situation vor Ort. Der Weltverband und die lokalen Veranstalter dürften nun mit Hochdruck daran arbeiten, dass sich das Fiasko im Februar bei Olympia nicht wiederholt.

Das könnte dich auch interessieren

Die Stars sind zurück: blue Sport zeigt jedes Spiel der Champions League

Die Stars sind zurück: blue Sport zeigt jedes Spiel der Champions League

Jetzt profitieren: Das blue Sport Abo für nur 19.90 / Monat (für die ersten sechs Monate). Mehr erfahren unter bluesport.ch

11.09.2025

Zum Abo

Meistgelesen

Versuchtes Trump-Attentat: Dramatische Szenen nach Schuldspruch +++ Trump zu Guterres: Stehe 100 Prozent hinter den UN
Trump: Ukraine kann alle verlorenen Territorien zurückgewinnen
Trump teilt vor UNO aus – bei der Schweiz hat er überraschend einen Punkt
Trump verhöhnt Europa und zieht über die Schweiz her
Krankenkassen-Prämien 2026 sind da – so viel zahlst du

Videos aus dem Ressort

FDP-Nationalrat kontert Angriff aus der SVP: «Dann müssen Sie den eigenen Initiativtext lesen»

FDP-Nationalrat kontert Angriff aus der SVP: «Dann müssen Sie den eigenen Initiativtext lesen»

Schon zu Beginn der Debatte zeigte die SVP, dass sie den Ton angeben will. FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen, der als Kommissionssprecher das Geschäft vorstellte, sprach von der «Kündigungs-Initiative» – sehr zum Ärger der SVP.

22.09.2025

Wasserchaos in der Lombardei – Mailand versinkt im Seveso – Feuerwehr kämpft gegen die Fluten

Wasserchaos in der Lombardei – Mailand versinkt im Seveso – Feuerwehr kämpft gegen die Fluten

Mailand steht unter Wasser: Der Fluss Seveso tritt über die Ufer und überschwemmt Strassen und Unterführungen in Niguarda. Die Feuerwehr ist mit rund 75 Einsätzen im Dauereinsatz. Die Bilder im blue News-Video.

22.09.2025

Schweigeminute für Alfred Heer

Schweigeminute für Alfred Heer

Die Nationalratspräsidentin Maja Riniker (FDP/AG) eröffnete die Sitzung am Montag pünktlich um 14.30 Uhr und würdigte den verstorbenen SVP-Nationalrat Fredi Heer.

22.09.2025

FDP-Nationalrat kontert Angriff aus der SVP: «Dann müssen Sie den eigenen Initiativtext lesen»

FDP-Nationalrat kontert Angriff aus der SVP: «Dann müssen Sie den eigenen Initiativtext lesen»

Wasserchaos in der Lombardei – Mailand versinkt im Seveso – Feuerwehr kämpft gegen die Fluten

Wasserchaos in der Lombardei – Mailand versinkt im Seveso – Feuerwehr kämpft gegen die Fluten

Schweigeminute für Alfred Heer

Schweigeminute für Alfred Heer

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Handel. Gespräche zwischen Bundesrat und Pharma-Industrie stocken

HandelGespräche zwischen Bundesrat und Pharma-Industrie stocken

Brisante E-Mail kam ans Licht. Epstein-Affäre kostet Prinz Andrews Ex-Frau «Fergie» gleich mehrere Jobs

Brisante E-Mail kam ans LichtEpstein-Affäre kostet Prinz Andrews Ex-Frau «Fergie» gleich mehrere Jobs

Tödlicher Unfall. Deutscher Urlauber stürzt in Dolomiten zu Tode

Tödlicher UnfallDeutscher Urlauber stürzt in Dolomiten zu Tode