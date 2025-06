Steffi Häberlin, die neue Schweizer Meisterin im Strassenrennen (Archivbild). Bild: Keystone

An den Schweizer Meisterschaften im Strassenrennen in Fischingen gewinnt Steffi Häberlin Gold. Die ehemalige Mountainbike-Spezialistin setzt sich im Sprint gegen Elise Chabbey durch.

Keystone-SDA SDA

Bronze sicherte sich Titelverteidigerin Noemi Rüegg. Die Zürcher Unterländerin verwies Elena Hartmann und Ginia Caluori auf der Zielgeraden auf die Plätze 4 und 5.

Für die Thurgauerin Häberlin ist es der erste Titelgewinn auf nationaler Ebene. Die 27-Jährige aus Happerswil bestreitet in Diensten des World Tour-Teams SD Worx Protime ihre erste komplette Strassensaison, nachdem sie vor Jahresfrist an der Tour de Suisse im Trikot des Nationalteams mit einem hervorragenden Auftritt in der Schlussetappe auf sich aufmerksam gemacht hat.

Marlen Reusser, die am Donnerstag in Steinmaur den Meistertitel im Zeitfahren gewonnen hatte, verzichtete auf die Teilnahme am Strassenrennen.

Der Elite-Meistertitel bei den Männern wird am Sonntag ebenfalls in Fischingen vergeben.