Hitzige Diskussionen in Mollis Umstrittener Entscheid gegen König Wicki – Schlegel ist stinksauer

Tobias Benz

31.8.2025

Heisse Diskussionen: Hatte Orlik gegen Schlegel Hosengriff?

Heisse Diskussionen: Hatte Orlik gegen Schlegel Hosengriff?

31.08.2025

Der erste Gang des Sonntags ist durch – und sorgt sogleich für hitzige Diskussionen. Samstags-Dominator Werner Schlegel ist nach einer umstrittenen Niederlage stinksauer. König Wicki wird wohl ein Sieg verwehrt.

Tobias Benz

31.08.2025, 10:56

31.08.2025, 11:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Eidgenössischen Schwingfest in Mollis ist der zweite Wettkampftag in vollem Gang.
  • Dabei kommt es am Morgen zu hitzigen Diskussionen.
  • Mittendrin: Schwingerkönig Joel Wicki, der keinen Sieg zugesprochen bekommt und Werner Schlegel, der stinksauer ist.
Mehr anzeigen

Jetzt ist es doch passiert: Im 5. Gang liegt Samstags-Dominator Werner Schlegel erstmals auf dem Rücken. Der Sieger: Curdin Orlik. Aber der Kampf sorgt sogleich für heftige Diskussionen am Kampfrichtertisch.

Schlegel meint, Orlik hätte keinen Griff gehabt. Und das stimmt. Allerdings muss jeweils nur der angreifende Schwinger die Hose des Gegners in den Händen halten. Die grosse Frage hierbei: Wann wurde Orlik zum angreifenden Schwinger? Diese Frage bleibt unbeantwortet. Das Resultat geht nach längeren Diskussionen an Orlik.

ESAF im Ticker. Nordostschweizer schlagen zu: Orlik und Schlegel in Führung ++ zwei Berner in Lauerposition

ESAF im TickerNordostschweizer schlagen zu: Orlik und Schlegel in Führung ++ zwei Berner in Lauerposition

Gestellter statt Sieg für König Wicki

Einen Dämpfer setzt es auch für Titelverteidiger Wicki ab. Der Schwingerkönig findet gegen Romain Collaud kein Rezept. Er stellt.

Aber auch hier steht der Kampfrichter im Fokus: Nach rund der Hälfte der Gangdauer hat Wicki seinen Gegner sehr fest auf dem Rücken – aber der Innerschweizer erhält das Resultat nicht.

Joel Wicki erhält das Resultat im 5. Gang gegen Romain Collaud.
Joel Wicki erhält das Resultat im 5. Gang gegen Romain Collaud.
KEYSTONE

Einziger Wehrmutstropfen: Wicki erhält eine Neun und bleibt – auch dank Schlegels Niederlage – weiter voll im Rennen um den Schlussgang.

Mehr zum Eidgenössischen Schwingfest

Wer wird König? «Habe 350 Franken auf Orlik gesetzt»

Wer wird König? «Habe 350 Franken auf Orlik gesetzt»

Mit blue Sport bist du am Eidgenössischen Schwingfest hautnah mit dabei – auf und neben dem Platz. Vor dem Event haben wir die Schwingfans nach ihrer Meinung gefragt: Wer wird König?

29.08.2025

«Wir haben eine intensive Zeit hinter uns»

«Wir haben eine intensive Zeit hinter uns»

In Mollis GL ist alles bereit für das Eidgenössische Schwingfest. blue Sport hat vor dem Anlass mit Urs Bachmann, Bereichsleiter Infrastruktur, gesprochen.

27.08.2025

Meistgelesen

Top-Favoriten schlagen zu: Giger löst Mammut-Aufgabe ++ Orlik und Schlegel ganz vorne
Schwinger muss mit schwerer Verletzung abtransportiert werden
Umstrittener Entscheid gegen König Wicki – Schlegel ist stinksauer
Gouverneur Gavin Newsom ahmt Trump auf den sozialen Medien nach
Putin trifft in Peking ein +++ Moskaus Generalstabschef kündigt Fortsetzung der Angriffe an – und lügt

Mehr zum ESAF

Lieber durch die Massen. Diese Gladiatoren-Treppe ist für viele Schwinger zu anstrengend

Lieber durch die MassenDiese Gladiatoren-Treppe ist für viele Schwinger zu anstrengend

Legendäres Video. So erklärte Stucki Amerikanern das Schwingen: «That's Swiss Wrestling at Black Sea»

Legendäres VideoSo erklärte Stucki Amerikanern das Schwingen: «That's Swiss Wrestling at Black Sea»

Königsanwärter Werner Schlegel. Mit 6 schummelte er sich an ein Schwingfest – jetzt ist er ein Top-Favorit beim ESAF

Königsanwärter Werner SchlegelMit 6 schummelte er sich an ein Schwingfest – jetzt ist er ein Top-Favorit beim ESAF

Von Anschwingen bis Zwilchhose. Wenn nicht jetzt, wann dann? Frische dein Schwing-ABC auf

Von Anschwingen bis ZwilchhoseWenn nicht jetzt, wann dann? Frische dein Schwing-ABC auf

Alle Zahlen zum Eidgenössischen. 270'000 Liter Bier ++ 37 Tonnen Sägemehl ++ 696 Toiletten

Alle Zahlen zum Eidgenössischen270'000 Liter Bier ++ 37 Tonnen Sägemehl ++ 696 Toiletten