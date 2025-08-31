Umstrittener Entscheid gegen König Wicki – Schlegel ist stinksauer

Heisse Diskussionen: Hatte Orlik gegen Schlegel Hosengriff? 31.08.2025

Der erste Gang des Sonntags ist durch – und sorgt sogleich für hitzige Diskussionen. Samstags-Dominator Werner Schlegel ist nach einer umstrittenen Niederlage stinksauer. König Wicki wird wohl ein Sieg verwehrt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Eidgenössischen Schwingfest in Mollis ist der zweite Wettkampftag in vollem Gang.

Dabei kommt es am Morgen zu hitzigen Diskussionen.

Mittendrin: Schwingerkönig Joel Wicki, der keinen Sieg zugesprochen bekommt und Werner Schlegel, der stinksauer ist. Mehr anzeigen

Jetzt ist es doch passiert: Im 5. Gang liegt Samstags-Dominator Werner Schlegel erstmals auf dem Rücken. Der Sieger: Curdin Orlik. Aber der Kampf sorgt sogleich für heftige Diskussionen am Kampfrichtertisch.

Schlegel meint, Orlik hätte keinen Griff gehabt. Und das stimmt. Allerdings muss jeweils nur der angreifende Schwinger die Hose des Gegners in den Händen halten. Die grosse Frage hierbei: Wann wurde Orlik zum angreifenden Schwinger? Diese Frage bleibt unbeantwortet. Das Resultat geht nach längeren Diskussionen an Orlik.

Gestellter statt Sieg für König Wicki

Einen Dämpfer setzt es auch für Titelverteidiger Wicki ab. Der Schwingerkönig findet gegen Romain Collaud kein Rezept. Er stellt.

Aber auch hier steht der Kampfrichter im Fokus: Nach rund der Hälfte der Gangdauer hat Wicki seinen Gegner sehr fest auf dem Rücken – aber der Innerschweizer erhält das Resultat nicht.

Joel Wicki erhält das Resultat im 5. Gang gegen Romain Collaud. KEYSTONE

Einziger Wehrmutstropfen: Wicki erhält eine Neun und bleibt – auch dank Schlegels Niederlage – weiter voll im Rennen um den Schlussgang.

Mehr zum Eidgenössischen Schwingfest

