Team-Autos krachen an der Tour de France beinahe zusammen Während der 16. Etappe der Tour de France hat der Norweger Johannes Kulset Glück, dass er nicht Opfer eines schrecklichen Unfalls wird. 16.07.2024

Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Während der 16. Etappe der Tour de France gerät der Norweger Johannes Kulset in eine brenzlige Situation.

In einem Kreisel fährt er seinem Begleitfahrzeug hinterher, das beinahe mit einem in die entgegengesetzte Richtung fahrenden Auto kollidiert.

Alle Beteiligten kommen mit dem Schrecken davon. Mehr anzeigen

Diese Etappe wird der 20-jährige Johannes Kulset so schnell nicht vergessen, ist er doch gleich in mehrere gefährliche Situationen verwickelt. Rund 30 Kilometer vor dem Ziel schürft er sich bei einem Sturz beide Knie auf. Als er wieder aufs Rad steigen will, verliert er das Gleichgewicht und fällt gleich noch einmal hin. Ein Begleitfahrzeug, das neben ihm herfährt, muss auf die Bremsklötze drücken. Alles geht gut.

Kurz darauf wird es noch gefährlicher. Beim Versuch, den Anschluss ans Hauptfeld wieder zu schaffen, verpasst Kulset die Ausfahrt in einem Kreisel und fährt hinter seinem Begleitfahrzeug her. Dieses kollidiert vor der nächsten Ausfahrt beinahe mit einem anderen Begleitfahrzeug, das aus der entgegengesetzten Richtung in den Kreisel reinfährt (Siehe Video oben).

Beim Betrachten der Bilder stockt einem der Atem, denn das hätte für alle Beteiligten böse enden können. Tatsächlich schafft es der Norweger kurze Zeit später wieder, sich im Fahrerfeld einzureihen. Die Etappe beendet er auf dem 95. Platz. Die Klassierung ist nach diesem Rennen aber ohnehin völlig nebensächlich.