Anouk Vergé-Dépré stellt den Ball für ihre Schweiz Zoé auf. Keystone

Anouk und Zoé Vergé-Dépré gewannen beim Elite16-Turnier in Gstaad das Achtelfinal-Duell der besten zwei Frauen-Duos der Schweiz. Sie bezwangen Tanja Hüberli und Leona Kernen 21:18, 21:15.

Keystone-SDA SDA

Die Berner Vergé-Dépré-Schwestern, die auf diese Saison hin zum Duo gefunden haben, bestätigten ihre gute Form. Sie zeigten insbesondere am Block starke Leistungen, leisteten sich weniger Fehler beim Service und waren auch mental auf der Höhe. «Wir konnten uns gut konzentrieren und wenn mal eine Aktion nicht gut gelaufen ist, konnten wir das schnell abhaken. Es war sehr heiss, nun gilt es, gut zu erholen und viel zu trinken», fasste Anouk die Partie zusammen.

Für die Schwyzerin Tanja Hüberli, die Olympia-Dritte von Paris, und die Berner Oberländerin Leona Kernen geht das Turnier trotz der Niederlage weiter. In Gstaad wird die «Round of 12» gespielt, womit neben sechs Gewinnern der Achtelfinals auch zwei Lucky Loser in die Viertelfinals einziehen. Tanja Hüberli und die 19-jährige Partnerin holten einen dieser beiden Plätze.

Anouk und Zoé Vergé-Dépré nahmen gegen ihre Schweizer Kolleginnen erfolgreich Revanche für die Niederlage in diesem Jahr im Final des Futures-Turniers in Spiez.

Die Viertelfinal-Partien der Frauen stehen am späten Nachmittag im Programm. Tanja Hüberli und Leona Kernen erhalten mit den US-Frauen Kristen Nuss und Taryn Brasher eine besonders schwere Aufgabe vorgesetzt. Die Deutschen Sandra Ittlinger/Anna-Lena Grüne spielen gegen die Vergé-Dépré-Schwestern.