ESAF 2025 Verkehrschaos bleibt aus – nur ein Viertel der Parkplätze belegt

SDA

30.8.2025 - 11:59

OK-Präsident Jakob Kamm während der Medienkonferenz am Samstagvormittag am ESAF in Mollis.
OK-Präsident Jakob Kamm während der Medienkonferenz am Samstagvormittag am ESAF in Mollis.
Keystone

Das befürchtete Verkehrschaos am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis GL ist am Samstag ausgeblieben. Von den bereitgestellten Parkplätzen wurde nur ein Viertel belegt. Das Organisationskomitee zeigte sich erleichtert.

Keystone-SDA

30.08.2025, 11:59

30.08.2025, 12:14

56'500 Schwingfans strömten am Samstagmorgen in die Glarnerland-Arena auf dem ESAF-Gelände in Mollis. Der Bergkanton ist bekannt für seine knappen Platzverhältnisse im Tal – viele befürchteten deshalb im Vorfeld ein Verkehrschaos.

«Ich bin stolz, dass das Verkehrskonzept funktioniert hat», sagte der OK-Präsident Jakob Kamm am Samstagvormittag vor den Medien in Mollis. Von den bereitgestellten 12'000 Parkplätzen sei gerade mal ein Viertel belegt worden. Viele Besuchende reisten mit dem ÖV an, die Einheimischen liessen zur Freude von Kamm ihre Autos weitestgehend stehen.

ESAF im TickerWicki königlich ++ Giger und Staudenmann melden sich an ++ Orlik und Schlegel bärenstark

Zusatzmassnahmen wegen nassem Boden

Wegen den Regenfällen der letzten Tage mussten zusätzliche Bodenschutzmassnahmen getroffen werden. Ein Einsatzteam sei deswegen am Samstag bereits um 3 Uhr ausgerückt, so Kamm. Er zeigte sich deshalb über die geringe Auslastung und das überraschend gute Wetter erleichtert.

«Petrus ist ein Schwingfreund», sagte Kamm. Anders als vorhergesagt verlief die Eröffnungszeremonie am Samstagmorgen trocken. Für Sonntag werden die Prognosen immer besser.

Dennoch ist der Boden teilweise durchnässt. Für eine reibungslose Ausfahrt der rund 3000 Camper würden deshalb zur Zeit Massnahmen getroffen. 1200 Bodenplatten stünden bereit, damit der Boden nicht zu sehr belastet werde. Diese zusätzlichen Massnahmen würden zwar «etwas kosten» – aktuellen Berechnungen zufolge seien die Einnahmen durch die Besucher aber höher, so Kamm. Das OK veröffentlichte noch nie die genauen Budgetzahlen. Es ist unklar, ob dies nach dem Fest der Fall sein wird.

Gedränge nach erstem Gang

Anders als beim Strassenverkehr, gab es in der Fussgängerzone bei den Ausgängen der Schwing-Arena nach dem ersten Gang ein Gedränge. Man habe festgestellt, dass es zusätzliche Besucherströme bei den Toiletten gab, erklärte Kamm.

Aufgebotenes Sicherheitspersonal musste anschliessend die Besucherströme etwas auflösen. Mittendrin habe sich die Situation aber nicht ganz so schlimm angefühlt, so der OK-Präsident.

Kein Durchkommen am ESAF nach dem ersten Gang

Zum Auftakt des Eidgenössischen Schwingfests in Mollis setzt sich Schwingerkönig Joel Wicki gegen Michael Moser durch. Nach dem ersten Gang ist kaum noch ein Durchkommen rund um die Arena möglich. Die Zuschauer stauen sich auf den Wegen und beim Anstehen.

30.08.2025

Mehr zum Eidgenössischen Schwingfest

Wer wird König? «Habe 350 Franken auf Orlik gesetzt»

Wer wird König? «Habe 350 Franken auf Orlik gesetzt»

Mit blue Sport bist du am Eidgenössischen Schwingfest hautnah mit dabei – auf und neben dem Platz. Vor dem Event haben wir die Schwingfans nach ihrer Meinung gefragt: Wer wird König?

29.08.2025

«Wir haben eine intensive Zeit hinter uns»

«Wir haben eine intensive Zeit hinter uns»

In Mollis GL ist alles bereit für das Eidgenössische Schwingfest. blue Sport hat vor dem Anlass mit Urs Bachmann, Bereichsleiter Infrastruktur, gesprochen.

27.08.2025

Wer weiss mehr übers Eidgenössische als Schwing-Star Werner Schlegel?

Wer weiss mehr übers Eidgenössische als Schwing-Star Werner Schlegel?

Werner Schlegel (22) gilt als heisser Königs-Anwärter am Eidgenössischen Schwingfest in Mollis. Hier stellt sich der St. Galler schon jetzt dem Kampf und beantwortet zehn Fragen zum ESAF. Wer legt den Profi aufs Kreuz?

19.08.2025

