«Versuchter Totschlag» und heftige Stürze überschatten Rad-Klassiker

Van der Poel wird mit einer Flasche attackiert 14.04.2025

Am Sonntag fand zum 122. Mal der Klassiker Paris–Roubaix statt. Dass Mathieu van der Poel am Ende über den Sieg jubelt und nicht im Spital liegt, ist pures Glück. Stefan Küng überquert die Ziellinie derweil mit blutverschmiertem Gesicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mathieu van der Poel gewinnt den Rad-Klassiker Paris-Roubaix. Auf dem Weg zum Sieg wird er Opfer einer Flaschen-Attacke.

Nach dem Rennen sagt der aufgebrachte Niederländer: «Ich denke, er sollte vor Gericht gestellt werden, denn das war versuchter Totschlag. Es war direkt in mein Gesicht.»

Der Täter hat sich später der Polizei gestellt.

Auch Stürze sorgen für Schlagzeilen, darunter jene des slowenischen Top-Stars Tadej Pogacar und des Schweizers Stefan Küng, der blutverschmiert ins Ziel kommt. Mehr anzeigen

Es ist ein Rennen, das von einer hässlichen Szene überschattet wird, die noch ein Nachspiel haben wird. Mathieu van der Poel wird etwas mehr als 30 Kilometer vor dem Ziel Opfer einer schändlichen Attacke. Ein Zuschauer wirft dem Niederländer eine Flasche ins Gesicht, bringt diesen aber nicht zu Fall und so überquert der 30-Jährige später die Ziellinie als Erster.

Die Freude über den Sieg ist gross, der Ärger über die Attacke fast noch grösser. «Das ist inakzeptabel. Es war eine volle Flasche, sie wog ein halbes Kilo und ich bin mit 40 km/h gefahren. Es ist, als würde man einen Stein ins Gesicht bekommen. Es hat mir sehr wehgetan», so Van der Poel.

Er hoffe, dass man den Täter identifizieren könne, denn: «Ich denke, er sollte vor Gericht gestellt werden, denn das war versuchter Totschlag. Es war direkt in mein Gesicht.» Tatsächlich hat sich der Flaschenwerfer im Anschluss an das Rennen der Polizei gestellt. Wie es in dieser Sache weitergeht, ist noch nicht bekannt.

Nach dem Rennen lässt sich Mathieu van der Poel von seiner Freundin Roxanne Bertels herzen. Bild: Imago

Die Stürze von Pogacar und Küng

Für Van der Poel war es der dritte Sieg in Folge bei Paris–Roubaix, was vor ihm nur Octave Lapize (1909-1911) und Francesco Moser (1978-1980) schafften. Geholfen hat ihm auf dem Weg zum Sieg, dass sein ärgster Konkurrent, der slowenische Superstar Tadej Pogacar, vor der Flaschen-Attacke auf einer Kopfsteinpflaster-Passage stürzte. Trotz des Sturzes beendete Pogacar das Rennen im 2. Rang.

Gestürzt ist auch Stefan Küng und das rund 15 Kilometer vor dem Ziel, ebenfalls auf dem Kopfsteinpflaster. Auch er fährt das Rennen zu Ende und überquert die Ziellinie mit blutverschmiertem Gesicht. Aus Schweizer Sicht erfreulich: Stefan Bissegger beendete den Klassiker auf dem starken 7. Platz.