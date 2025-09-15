  1. Privatkunden
Erst der Mega-Sprint, dann die Tränen Video: Hier läuft Ditaji Kambundji zu WM-Gold

Jan Arnet

15.9.2025

Kambundji sprintet zu WM-Gold

Kambundji sprintet zu WM-Gold

15.09.2025

Ditaji Kambundji wird in Tokio sensationell Weltmeisterin über 100 m Hürden. Sie ist dank eines perfekten Rennens die erste Schweizerin, die den WM-Titel holt. Der denkwürdige Lauf der 23-jährigen Bernerin im Video.

Redaktion blue Sport

15.09.2025, 15:46

15.09.2025, 16:26

Leichtathletik-WM. Gold in Tokio: Ditaji Kambundji schreibt Schweizer Leichtathletik-Geschichte

Leichtathletik-WMGold in Tokio: Ditaji Kambundji schreibt Schweizer Leichtathletik-Geschichte

Ditaji Kambundji im Mai über die Leichtathletik-WM: «… dann stehen mir alle Türen offen»

Ditaji Kambundji im Mai über die Leichtathletik-WM: «… dann stehen mir alle Türen offen»

15.09.2025

Ditaji und Mujinga Kambundji im Schwestern-Talk

Ditaji und Mujinga Kambundji im Schwestern-Talk

03.06.2025

