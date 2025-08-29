  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Das gibt mir die innere Ruhe» Vizekönig Alpiger macht jeden Freitag den Yogi

Linus Hämmerli

29.8.2025

Nick Alpiger beim Yoga. Hier inmitten der Haltung «Camatkarasana» (Wild Thing).
Nick Alpiger beim Yoga. Hier inmitten der Haltung «Camatkarasana» (Wild Thing).
z.Vg.

Nick Alpiger ist Familienvater, Zimmermann und Vizekönig. Gelingt ihm beim Eidgenössischen in Mollis der Sprung auf den Thron? Seit seinem 2. Platz beim ESAF 2022 hat der Aargauer an einigen Stellschrauben gedreht.

Linus Hämmerli

29.08.2025, 19:12

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen

  • Nick Alpiger rollt jeden Freitag die Yoga-Matte aus. Bei blue Sport spricht der Zweitplatzierte vom ESAF 2022 über seine freitägliche Praxis.
  • Im September 2023 erlitt der Aargauer einen Kreuzbandriss und begann erstmals damit, Krafttraining zu praktizieren.
  • Am Samstagmorgen greift Alpiger beim Anschwingen mit Schwägalp-Sieger Marcel Räbsamen.
Mehr anzeigen

Nick Alpiger gehört beim ESAF zum erweiterten Kreis der Anwärter auf den Königstitel. Das Eidgenössische in Pratteln beendete er auf dem 2. Rang.

Alpiger ist amtierender «Vizekönig» und zählt zu den stärksten Schwinger des Landes. Sein Erfolg kommt nicht von ungefähr. Er ist das Resultat von harter Arbeit im und neben dem Sägemehl.

Innerer Frieden, Fokus und Beweglichkeit

Der 29-Jährige steht zweimal die Woche im Schwingkeller, stemmt an drei Tagen unter der Anleitung von Trainer Giovanni Gewichte und rollt freitags die Yoga-Matte aus. «Das Yoga gibt mir eine Ruhe», sagt Alpiger bei blue Sport.

Mit dem inneren Frieden seien auch der Fokus auf den Moment und die Beweglichkeit positive Resultate aus seiner wöchentlichen Praxis. Nebst all den Hunden, Kühen und Katzen (Namen von gängigen Yoga-Haltungen) findet Alpiger einen Ausgleich bei den Fischen. Auf dem See wirft er regelmässig die Angelrute aus.

Kreuzbandriss als Initialzündung für Entwicklungsschritte

Alpiger hat nicht immer so trainiert, wie er es jetzt tut. Er erinnert sich an junge Jahre zurück: «Früher habe ich immer trainiert. Kein Training? Gab es nicht. Heute kann ich aber auf mich hören und auch mal ein Training auslassen.» Entscheidet er sich aber für das Trainieren, gibt er Vollgas.

Nebst dem Erlernen, eine Einheit auch mal sausen zu lassen, kam auf dieses Jahr hin das Krafttraining neu dazu. «Ich wollte früher nie Krafttraining machen. Als ich noch als Maurer arbeitete, bewegte ich tagtäglich Tonnen.» Heute ist das anders: Als Zimmermann sei die körperliche Belastung nicht mehr so gross wie noch zuvor als Maurer.

Ausschlaggebend für den Schritt in die Welt des Krafttrainings war aber nicht der Beruf, sondern sein Kreuzbandriss im September 2023. Während seiner Verletzungsphase realisierte er: «Ich brauche mehr Spannung in den Oberschenkeln.» Ein Krafttrainer musste her. Er fand ihn in Giovanni.

Voller Spannung wird Alpiger am Samstagmorgen in Mollis in den Sägemehlring treten. Er trifft beim Anschwingen auf den formstarken Marcel Räbsamen.

Nick Alpiger über das Fischen, seine Familie und seinen Birnenbaum

Nick Alpiger über das Fischen, seine Familie und seinen Birnenbaum

Vor dem Eidgenössischen Schwingfest hat Nick Alpiger blue Sport in sein Elternhaus eingeladen. Das Porträt im Video.

01.05.2025

Meistgelesen

Trump flirtet mit Ministerin Pam Bondi +++ Präsident entzieht Harris Secret-Service-Schutz
Deutscher fährt 15 Meter Auto in der Schweiz und landet vor Bundesgericht
«Es ist purer Egoismus, wenn zwei Senioren ein Haus besetzen»
Gemeinde ignoriert Warnung – dann platzt Turnhallen-Sanierung
Nöldi Forrer traut 19-Jährigem beim ESAF die Überraschung zu

Mehr Schwingen

Das etwas andere Königs-Interview. Christian Stucki: «Vor dem Brünigschwinget hat mich mal ein Pferd getreten»

Das etwas andere Königs-InterviewChristian Stucki: «Vor dem Brünigschwinget hat mich mal ein Pferd getreten»

Giger, Staudenmann und Co.. Das sind die grossen Favoriten auf den Königstitel

Giger, Staudenmann und Co.Das sind die grossen Favoriten auf den Königstitel

Königsanwärter Werner Schlegel. Mit 6 schummelte er sich an ein Schwingfest – jetzt ist er ein Top-Favorit beim ESAF

Königsanwärter Werner SchlegelMit 6 schummelte er sich an ein Schwingfest – jetzt ist er ein Top-Favorit beim ESAF

Alle Zahlen zum Eidgenössischen. 270'000 Liter Bier ++ 37 Tonnen Sägemehl ++ 696 Toiletten

Alle Zahlen zum Eidgenössischen270'000 Liter Bier ++ 37 Tonnen Sägemehl ++ 696 Toiletten

Von Anschwingen bis Zwilchhose. Das Schwing-ABC für Neulinge

Von Anschwingen bis ZwilchhoseDas Schwing-ABC für Neulinge