Nick Alpiger beim Yoga. Hier inmitten der Haltung «Camatkarasana» (Wild Thing). z.Vg.

Nick Alpiger ist Familienvater, Zimmermann und Vizekönig. Gelingt ihm beim Eidgenössischen in Mollis der Sprung auf den Thron? Seit seinem 2. Platz beim ESAF 2022 hat der Aargauer an einigen Stellschrauben gedreht.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Nick Alpiger rollt jeden Freitag die Yoga-Matte aus. Bei blue Sport spricht der Zweitplatzierte vom ESAF 2022 über seine freitägliche Praxis.

Im September 2023 erlitt der Aargauer einen Kreuzbandriss und begann erstmals damit, Krafttraining zu praktizieren.

Am Samstagmorgen greift Alpiger beim Anschwingen mit Schwägalp-Sieger Marcel Räbsamen. Mehr anzeigen

Nick Alpiger gehört beim ESAF zum erweiterten Kreis der Anwärter auf den Königstitel. Das Eidgenössische in Pratteln beendete er auf dem 2. Rang.

Alpiger ist amtierender «Vizekönig» und zählt zu den stärksten Schwinger des Landes. Sein Erfolg kommt nicht von ungefähr. Er ist das Resultat von harter Arbeit im und neben dem Sägemehl.

Innerer Frieden, Fokus und Beweglichkeit

Der 29-Jährige steht zweimal die Woche im Schwingkeller, stemmt an drei Tagen unter der Anleitung von Trainer Giovanni Gewichte und rollt freitags die Yoga-Matte aus. «Das Yoga gibt mir eine Ruhe», sagt Alpiger bei blue Sport.

Mit dem inneren Frieden seien auch der Fokus auf den Moment und die Beweglichkeit positive Resultate aus seiner wöchentlichen Praxis. Nebst all den Hunden, Kühen und Katzen (Namen von gängigen Yoga-Haltungen) findet Alpiger einen Ausgleich bei den Fischen. Auf dem See wirft er regelmässig die Angelrute aus.

Kreuzbandriss als Initialzündung für Entwicklungsschritte

Alpiger hat nicht immer so trainiert, wie er es jetzt tut. Er erinnert sich an junge Jahre zurück: «Früher habe ich immer trainiert. Kein Training? Gab es nicht. Heute kann ich aber auf mich hören und auch mal ein Training auslassen.» Entscheidet er sich aber für das Trainieren, gibt er Vollgas.

Nebst dem Erlernen, eine Einheit auch mal sausen zu lassen, kam auf dieses Jahr hin das Krafttraining neu dazu. «Ich wollte früher nie Krafttraining machen. Als ich noch als Maurer arbeitete, bewegte ich tagtäglich Tonnen.» Heute ist das anders: Als Zimmermann sei die körperliche Belastung nicht mehr so gross wie noch zuvor als Maurer.

Ausschlaggebend für den Schritt in die Welt des Krafttrainings war aber nicht der Beruf, sondern sein Kreuzbandriss im September 2023. Während seiner Verletzungsphase realisierte er: «Ich brauche mehr Spannung in den Oberschenkeln.» Ein Krafttrainer musste her. Er fand ihn in Giovanni.

Voller Spannung wird Alpiger am Samstagmorgen in Mollis in den Sägemehlring treten. Er trifft beim Anschwingen auf den formstarken Marcel Räbsamen.