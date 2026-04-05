Demi Vollering gewinnt erstmals in Flandern Keystone

Demi Vollering hat die Flandern-Rundfahrt der Frauen gewonnen. Die Niederländerin setzte sich als Solistin durch, während die Bernerin Marlen Reusser das Rennen nach einem Sturz aufgeben musste.

Keystone-SDA SDA

Die Niederländerin Demi Vollering feierte nach 164 Kilometern in Oudenaarde ihren ersten Triumph bei diesem prestigeträchtigen Monument. Sie hatte das Finale 18 Kilometer vor dem Ziel mit einem unwiderstehlichen Antritt im legendären Anstieg des Oude Kwaremont lanciert. Aus der ehemals hochkarätigen Spitzengruppe konnte ihr niemand mehr folgen. Bis ins Ziel fuhr Vollering einen souveränen Vorsprung von 42 Sekunden heraus.

Den Sprint der Verfolgerinnen um Platz 2 entschied die Französin Pauline Ferrand-Prévot knapp vor der Niederländerin Puck Pieterse für sich. Die belgische Vorjahressiegerin Lotte Kopecky verpasste das Podest und musste sich mit über einer Minute Rückstand mit dem 4. Platz begnügen. Für Vollering war es bereits der fünfte Saisonsieg, nachdem sie zuvor unter anderem schon bei Klassikern wie Lüttich-Bastogne-Lüttich, Strade Bianche und dem Amstel Gold Race triumphiert hatte.

Für die Schweizerinnen endete das Rennen mit einem herben Rückschlag. Marlen Reusser kam in der entscheidenden Phase 34 Kilometer vor dem Ziel zu Fall und musste die Flandern-Rundfahrt mit Schmerzen in der Hüfte vorzeitig aufgeben. Die Hoffnungen ruhten danach auf Noemi Rüegg, die lange Zeit in einer aussichtsreichen Verfolgergruppe mitfuhr. Die Zürcherin beendete das Rennen schliesslich mit 1:48 Minuten Rückstand auf dem ansprechenden 12. Platz. Elise Chabbey erreichte das Ziel als 15. (+4:38).