Spitzenschwinger Walther nimmt täglich 5000 Kalorien zu sich

«Es gibt keine goldene Regel, wie ein Schwinger auszuschauen hat» 03.06.2025

Der Mitfavorit fürs Eidgenössische Adrian Walther gehört mit seinen zwei Metern schon jetzt zu den grössten Schwingern. Mit blue Sport redet er über Ernährung und den Spagat zwischen Masse und Dynamik.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Berner Adrian Walther ist ein Riese im Sägemehl. Bis der 2-Meter-Hüne sein Idealgewicht fand, habe es ein wenig gedauert, erzählt der Mitfavorit fürs Eidgenössische Schwingfest in Mollis GL blue Sport.

Mal war er zu leicht, dann zu schwer. Sein Idealgewicht liegt bei 125 Kilogramm. «Bist du zu leicht, wirst du die ganze Zeit nur noch hochgehoben. Bist du zu schwer, hebst du die anderen nicht mehr unbedingt hoch.»

Rund 5000 Kalorien nimmt er im Tag zu sich. Mehr anzeigen

Adrian Walther überragt mit seinen zwei Metern Körperlänge so manche Schwinger. Nur wenige im Sägemehlring sind grösser als der 23-jährige Berner. Unabhängig von den Zentimetern kann Walther Ende August beim Eidgenössischen Schwingfest in Mollis GL zum Grössten werden – zum Schwingerkönig. «Es geht mir sehr gut», meint der Spitzenschwinger noch vor dem Start in die Kranzfestsaison bei blue Sport.

Walther hat mit 125 Kilogramm sein Idealgewicht gefunden

Sein Erfolg geht mit tagtäglicher Arbeit einher. Neben dem Training ist auch das Gewicht ein wichtiger Faktor für Walther. In den vergangenen Jahren hat er an Masse zugelegt. Die 100 Kilogramm Körpergewicht, die Walther in seinem Porträt auf «Schlussgang.ch» zugeschrieben werden, sind Geschichte. Mittlerweile wiegt das Kraftpaket 125 Kilogramm. «Mein Idealgewicht», sagt er.

Bis er dieses fand, dauerte es ein bisschen. Auch die Ernährung spielte hierbei eine entscheidende Rolle. Bis heute nimmt er täglich rund 5'000 Kalorien zu sich. Nebst gesunder, ausgewogener Ernährung greift er auf Supplements und Shakes zurück. Bei einer solchen Kalorienanzahl sei es nicht mehr möglich, alles über natürliche Ernährung zu erreichen.

So legte er an Masse zu, zwischenzeitlich gar zu viel. «Eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, eins bis zwei Kilogramm zu schwer zu sein.» Der Grund: Die Dynamik und die Schnellkraft gingen etwas verloren. «Vieles funktioniert über das eigene Körpergefühl. Es gibt keine goldene Regel, wie ein Schwinger auszuschauen hat.»

«Bist du zu leicht, wirst du nur hochgehoben»

Während sich gewisse Schwinger mit etwas mehr Gewicht wohler fühlen würden, würden andere ein bisschen weniger Körpermasse bevorzugen. Walther betont, dass es einen Mittelweg zu finden gäbe. «Bist du zu leicht, wirst du die ganze Zeit nur noch hochgehoben. Bist du zu schwer, hebst du die anderen nicht mehr unbedingt hoch.»

Mit seinen 125 Kilogramm und 200 Zentimetern Körpergewicht ist Walther nun ein Schwinger, der nur noch schwer hochzuheben ist. Gepaart mit seiner Athletik kann er aber zeitgleich jeden Gegner auf den Rücken legen – und schafft so den Spagat zwischen Masse und Dynamik.

