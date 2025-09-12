Ditaji und Mujinga Kambundji im Schwestern-Talk 03.06.2025

Während die schwangere Mujinga Kambundji an der Leichtathletik-WM zuschauen muss, gehört Schwester Ditaji über 100 Meter Hürden zu den Mitfavoritinnen. blue Sport hat die beiden zum Geschwister-Talk getroffen.

Vom 13. bis zum 21. September 2025 findet in Tokio die Leichtathletik-WM statt. Zu den bekanntesten Schweizer Athletinnen gehören die Geschwister Ditaji und Mujinga Kambundji. Während Mujinga die Weltmeisterschaft durch ihre Schwangerschaft verpassen wird – sie erwartet im November ihr erstes Kind – gehört Ditaji über 100 Meter Hürden zu den Mitfavoritinnen.

blue Sport hat die Geschwister im Mai im Rahmen eines Medienevents der Firma «Rausch» getroffen und über ihr Verhältnis zueinander gesprochen. Wie sie sich gegenseitig beschreiben, wer in der Schule besser war und warum Ditaji trotz Verspätung die pünktlichere der beiden ist, erfährst du im Video oben.

Hier stellen sich die Kambundji-Schwestern den Entweder-Oder-Fragen von blue Sport