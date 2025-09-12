  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Leichtathletik-Stars ganz privat Warum Ditaji Kambundji trotz Verspätung pünktlicher ist als Schwester Mujinga 

Sandro Zappella

12.9.2025

Ditaji und Mujinga Kambundji im Schwestern-Talk

Ditaji und Mujinga Kambundji im Schwestern-Talk

03.06.2025

Während die schwangere Mujinga Kambundji an der Leichtathletik-WM zuschauen muss, gehört Schwester Ditaji über 100 Meter Hürden zu den Mitfavoritinnen. blue Sport hat die beiden zum Geschwister-Talk getroffen.

,

Sandro Zappella, Jüri Christen

12.09.2025, 17:00

Vom 13. bis zum 21. September 2025 findet in Tokio die Leichtathletik-WM statt. Zu den bekanntesten Schweizer Athletinnen gehören die Geschwister Ditaji und Mujinga Kambundji. Während Mujinga die Weltmeisterschaft durch ihre Schwangerschaft verpassen wird – sie erwartet im November ihr erstes Kind – gehört Ditaji über 100 Meter Hürden zu den Mitfavoritinnen.

blue Sport hat die Geschwister im Mai im Rahmen eines Medienevents der Firma «Rausch» getroffen und über ihr Verhältnis zueinander gesprochen. Wie sie sich gegenseitig beschreiben, wer in der Schule besser war und warum Ditaji trotz Verspätung die pünktlichere der beiden ist, erfährst du im Video oben. 

Medaillen im Visier. Das sind die grössten Schweizer Trümpfe an der Leichtathletik-WM

Medaillen im VisierDas sind die grössten Schweizer Trümpfe an der Leichtathletik-WM

Hier stellen sich die Kambundji-Schwestern den Entweder-Oder-Fragen von blue Sport

Mujinga und Ditaji Kambundji stellen sich den «Entweder-Oder-Fragen»﻿ von blue Sport

Mujinga und Ditaji Kambundji stellen sich den «Entweder-Oder-Fragen»﻿ von blue Sport

03.06.2025

Meistgelesen

Russland frohlockt: «Jetzt muss Amerika auf die Seite der Guten kommen»
Neue Details zeigen, wie akribisch Tyler Robinson das Kirk-Attentat vorbereitete
Sein Vater ist Sheriff und verriet ihn – das ist über den Kirk-Verdächtigen (22) bekannt

Mehr Sport

«Ich habe geweint». So sehr litt Supertalent Moukoko unter den Zweifeln an seinem Alter

«Ich habe geweint»So sehr litt Supertalent Moukoko unter den Zweifeln an seinem Alter

Vuelta. Dritter Etappensieg für Philipsen – Vingegaard weiter Leader

VueltaDritter Etappensieg für Philipsen – Vingegaard weiter Leader

Von Kasami bis Mendy. Diese Schweizer und Ex-Super-League-Spieler sind ablösefrei zu haben

Von Kasami bis MendyDiese Schweizer und Ex-Super-League-Spieler sind ablösefrei zu haben

Leichtathletik. Sprinter Erriyon Knighton wegen Doping für vier Jahre gesperrt

LeichtathletikSprinter Erriyon Knighton wegen Doping für vier Jahre gesperrt

«Herzliche Gratulation, Fussballgott». FCSG-Captain Lukas Görtler wird bald Vater

«Herzliche Gratulation, Fussballgott»FCSG-Captain Lukas Görtler wird bald Vater