Red Bull Rampage: Höher, weiter, verrückter – der blanke Wahnsinn Verrückter geht es kaum. Beim Red Bull Rampage in Utah riskieren die besten Downhill-Biker Kopf und Kragen. 18.10.2023

Verrückter geht es kaum. Beim Red Bull Rampage in Utah riskieren die besten Mountainbike-Freerider Kopf und Kragen. Schau dir das Video an und dein Puls wird in die Höhe schiessen.

«In seinem 22. Jahr brachte Red Bull Rampage die weltbesten Fahrer:innen in das härteste Gelände der Welt, um die grössten und krassesten Tricks, Lines und Sends zu präsentieren, die dieser Sport zu bieten hat», ist auf der Webseite des Dosenherstellers zu lesen. Und wer sich das Video oben zu Gemüte führt, der wird kaum widersprechen.

Triumphiert hat bei der 16. Austragung des legendären Freeride-Mountainbike-Events in der Wüste von Utah übrigens der Kanadier Brett Rheeder, der sich damit zum zweiten Mal den Titel des grössten Freeride-Contests der Welt holt.

Teilgenommen haben am Final 16 der besten Mountainbike-Rider der Welt. Dass die Sportart keineswegs ungefährlich ist, beweist der Umstand, dass eigentlich 18 Teilnehmer eingeladen waren, doch Kyle Strait und Alex Volokhov mussten den Contest auslassen, da sie im Training gecrasht waren. Und das Event selbst musste aufgrund des Windes frühzeitig beendet werden, nachdem alle 16 Athleten ihre erste Performance hingelegt hatten.