«Wegen Wenger gibt's beim Schwingen fast so viele Piercings wie Edelweiss-Hemden»

Michael Wegmann

29.8.2025

Der langjährige BLICK-Reporter Marcel W. Perren erklärt, weshalb der Schwingsport 2010 quasi über Nacht sexy geworden ist, was das mit Kilian Wenger zu tun hat und wie viel Geld ein König heute verdienen kann.

27.08.2025

Der langjährige «Blick»-Reporter Marcel W. Perren erklärt, weshalb der Schwingsport 2010 quasi über Nacht sexy geworden ist, was das mit Kilian Wenger zu tun hat und wie viel Geld ein König heute verdienen kann.

Michael Wegmann

29.08.2025, 07:00

29.08.2025, 07:09

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen

  • Kaum ein anderer kennt so viele Geschichten im und rund ums Sägemehl wie Marcel W. Perren, langjähriger Schwingreporter vom «Blick».
  • Vor seinem siebten Eidgenössischen Schwingfest erzählt der Journalist blue Sport, weshalb der Sport so populär und gigantisch geworden ist. 
  • Einer der Hauptgründe dafür sei Kilian Wenger, der Schwingerkönig von 2010, so Perren. «Kilian ist schuld, dass man heute am Eidgenössischen fast so viele gepiercte Bauchnabel sieht wie Edelweiss-Hemden.»
Mehr anzeigen

Das grösste mobile Stadion der Welt steht derzeit im beschaulichen Mollis im Glarner Unterland. Die Arena bietet Platz für 56'500 Fans und ist längst ausverkauft. Das ESAF zieht die Massen an: Die Feststadt bietet Platz für 350'000 Menschen.

SRF sendet am Wochenende durchgehend live vom Eidgenössischen Schwingfest und darf einmal mehr auf Traum-Einschaltquoten hoffen. Der Schwingsport boomt seit Jahren und wird grösser und grösser. 

Einer, der diese rasante Entwicklung hautnah miterleben durfte, ist «Blick»-Reporter Marcel W. Perren. Bei seinem ersten ESAF 2007 waren noch kaum eine Handvoll Journalisten im Einsatz, in Mollis gibts eine Medientribüne. 

«Wenger war der erste König, der wie ein Popstar aussah»

Wie ist dieser Sport, der eigentlich nur in der Deutschschweiz betrieben wird, so schnell so gross geworden? Für Perren war der Schwingerkönig von 2010 in Frauenfeld der Booster. «Kilian Wenger hat mit der grösste Anteil an diesem Gigantismus, an diesem nicht enden wollenden Boom», sagt der langjährige Schwingreporter vom «Blick».

Und weiter: «Kilian war der erste König, der ausgesehen hat wie ein Popstar, ein makelloses Erscheinungsbild, super Oberkörper, austrainiert. Er ist schuld, dass man heute an einem Eidgenössischen Schwingfest fast so viele gepiercte Bauchnabel sieht wie Edelweiss-Hemden.»

August 2010: Der frischgebackene Schwingerkönig Kilian Wenger wird in Diemtigen empfangen. 
August 2010: Der frischgebackene Schwingerkönig Kilian Wenger wird in Diemtigen empfangen. 
Keystone

Mit seinem Erscheinungsbild habe Wenger ein ganz neues Klientel angesprochen, so Perren. «Auch junge Frauen sind plötzlich aufs Schwingen aufmerksam geworden. Und deshalb sind auch ganz andere Sponsoren zu diesem Sport gekommen …»

Wenger begeistert die Bevölkerung. So verwundert es auch nicht, dass er auch auf dem Werbemarkt ganz neue Massstäbe setzt. «Kilian war der erste Zwilchhosen-Millionär», sagt Perren. «Im Schwingsport gab es lange Zeit ja ein striktes Werbeverbot, welches 1998 gelockert worden ist. So gehörten Jörg Abderhalden und Nöldi Forrer zu den ersten Schwingern, die Individualsponsoren hatten.»

Die beiden Topschwinger hätten in den frühen Nullerjahren damit um die 25'000 Franken verdient, sagt Perren. «Mit Wenger ist dann das grosse Geld in diesen Sport gekommen. Matthias Sempach und Christian Stucki haben dann ähnlich verdient. Und heute sagt man, dass ein Königstitel runde eine Million Franken wert ist.»

Kilian Wenger war ein beliebter Werbepartner
Kilian Wenger war ein beliebter Werbepartner
KEYSTONE

Vor Wenger war der Schwingsport ein anderer. Vor Mollis, seinem siebten ESAF, erinnert sich Perren ans ESAF 2007 in Aarau. «Die Sportart war zwar dieselbe. Es ist einfach alles viel grösser geworden. An meinen ersten Kranzfesten sass ich zusammen mit ein, zwei Medienkollegen auf einem Wagen. Das SRF war bei Teilverbandsfesten und Kantonalen noch nicht dabei»

Damals habe man sich als Journalist die Gänge auch neben dem Sägemehl anschauen können, sofern man Lust hatte, sagt Perren weiter, «das ist heute alles undenkbar». Der Schwingsport ist längst ein Millionen-Geschäft. 

