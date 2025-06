Summer McIntosh schwimmt an den kanadischen Meisterschaften drei Weltrekorde in fünf Tagen. Keystone

Die Kanadierin Summer McIntosh schwimmt an den nationalen Meisterschaften in Victoria Weltrekord über 400 m Lagen in 4:23,65 Minuten. Sie bricht zum dritten Mal in fünf Tagen einen Weltrekord.

Keystone-SDA SDA

Die 18-jährige McIntosh, dreifache Olympiasiegerin in Paris letzten Sommer (200 m Delfin, 200 m und 400 m Lagen), verbesserte über 400 m Lagen ihren eigenen Weltrekord, den sie letztes Jahr aufgestellt hatte, um 73 Hundertstel.

Summer McIntosh präsentierte sich bislang an den Trials für die Weltmeisterschaften in Singapur nächsten Monat in einer aussergewöhnlichen Form. Sie brach am Samstag den Weltrekord über 400 m Crawl um 1,2 Sekunden. Am Sonntag verbesserte sie den Weltrekord über 200 m Lagen um 42 Hundertstel. Der dritte Weltrekord überraschte McIntosh nicht mehr, denn «ich wusste, dass ich etwas Besonderes erreichen kann, weil ich diese Woche die besten Rennen meiner Karriere hatte».

«Weltrekorde sind da, um gebrochen zu werden. Wenn ich mit dem Schwimmen irgendwann aufhöre, möchte ich sicher sein, dass meine Rekorde so gut wie möglich sind.» Im Sommer an der WM in Singapur will die 18-Jährige zu ihren bislang vier WM-Titeln weitere dazugewinnen.