Ariarne Titmus ist Weltrekordhalterin über 200 Meter Freistil - nun tritt sie zurück. Keystone

Die vierfache Schwimm-Olympiasiegerin Ariarne Titmus aus Australien beendet mit 25 Jahren überraschend ihre aktive Karriere. Diesen Schritt verkündet die Freistil-Spezialistin auf Instagram.

Keystone-SDA SDA

Titmus hält mit einer Zeit von 1:52,23 Minuten den Weltrekord über 200 Meter Freistil. An Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen gewann sie insgesamt acht Goldmedaillen. Nach einer Pause nach den Sommerspielen von Paris 2024, bei denen sie zweimal triumphierte, wurde damit gerechnet, dass Titmus mit Blick auf Olympia 2028 in Los Angeles noch einmal angreifen würde. Doch dazu kommt es nun nicht.

«Ich habe erkannt, dass mir einige Dinge in meinem Leben, die mir immer wichtig waren, jetzt noch ein bisschen wichtiger sind als Schwimmen», so Titmus. Im Jahr 2023 wurden ihr zwei gutartige Eierstocktumore entfernt. Die gesundheitlichen Probleme vor den Paris-Spielen seien «ein Wendepunkt» in ihrem Leben gewesen, sagte sie nun. Konkrete Pläne für die Zukunft habe sie bislang nicht.

