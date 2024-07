Am Wochenende kommt es in San Francisco zum grossen Finale des SailGP. Alles ist angerichtet für ein grosses Segelspektakel. Hier bist du sowohl am Samstag als auch am Sonntag live dabei.

Redaktion blue Sport Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf blue Zoom kannst du die SailGP-Rennen aus San Francisco live im TV verfolgen. Der Startschuss erfolgt sowohl am Samstag als auch am Sonntag um 23.30 Uhr.

Auf blue News siehst du die Rennen im Live-Stream. Mehr anzeigen

Nach 12 Rennwochenenden an den legendärsten Orten der Welt, macht der SailGP-Tross in San Francisco einen letzten Halt. Zwischen der Golden Gate Bridge und der Gefängnisinsel Alcatraz kämpfen die besten Teams um den Gesamtsieg.

Während des zweitägigen Spektakels werden fünf Flottenrennen ausgetragen, aus denen die drei besten Teams in das grosse Finale einziehen. Dort beginnt der ultimative Kampf, bei dem es um Ruhm, Ehre und ein stattliches Preisgeld in der Höhe von zwei Millionen US-Dollar geht.

Wird sich Tom Slingsbys Australien den vierten SailGP-Sieg in Folge sichern – oder wird in San Francisco ein neuer Sieger gekürt?

Will @SailGPAUS take it home for a fourth time? 🏆 pic.twitter.com/92P2kkHNf7 — SailGP (@SailGP) July 11, 2024

Das aktuelle Ranking

Die Rangliste vor dem Final-Wochenende. Screenshot: sailgp.com

So spektakulär ist der SailGP