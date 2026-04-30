Schwingerkönig Orlik blickt auf die bevorstehende Saison Armon Orlik bestreitet seine erste Saison als Schwingerkönig. Mit blue Sport spricht der Bündner über gelungene Vorbereitungen und ein bevorstehendes Highlight seiner Karriere. 25.03.2026

Auf dem Schwingplatz werden sich die arrivierten Kräfte und die jungen Wilden in der Saison 2026 ein Duell auf Augenhöhe liefern. Die offene Ausgangslage macht diese Saison so reizvoll.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am kommenden Wochenende starten Schwingerkönig Armon Orlik, Samuel Giger und Fabian Staudenmann in ihre Kranzfestsaison. blue Sport tickert die Feste vom 3. Mai live.

Die Saison 2026 bietet einige Highlights. Es kommt zu einigen Kräftemessen zwischen Schwingern aus den beiden stärksten Teilverbänden Bern und Nordostschweiz (NOS, Bernisch-Kantonales, Brünig, Schwägalp).

Das grosse Highlight der Saison findet im September mit dem Kilchberger statt. Mehr anzeigen

Die Schwingsaison 2026 ist lanciert. Am vergangenen Wochenende hievte sich Michael Gwerder beim Ob- und Nidwaldner Kantonalen zum ersten Kranzfestsieger des Jahres. Eine Woche nach den Innerschweizern beginnt auch für die Berner, Nordwestschweizer und Nordostschweizer das Ringen um Eichenlaub.

Die Saison 2026 bietet so einige schwingerische Leckerbissen, angeführt vom grossen Highlight: dem Kilchberger im September. Auch beim Bernisch-Kantonalen im Wankdorf ist Spektakel vorprogrammiert: Armon Orlik, Samuel Giger und Werner Schlegel gehen als bärenstarken NOS-Trio nach Bern und messen sich dort mit Fabian Staudenmann, Michael Moser und Co. König Orlik spricht beim bevorstehenden Gastauftritt in der Hauptstadt von einem Highlight seiner Karriere.

Und eines ist für die Saison klar: Die Zeiten von ein, zwei haushohen Dominatoren sind längst vorbei. blue Sport listet die ganz heissen Eisen auf:

Die unlängst Bekannten

Armon Orlik: Selbstredend reist der amtierende Schwingerkönig als grosser Anwärter auf den Festsieg an jeden Anlass. Im Gespräch mit blue Sport spricht Orlik von einer «extrem guten» Vorbereitungen. Bei seinem ersten Freiluftfest in Untervaz (GR) hatte der Bünder jedoch noch das Nachsehen: Der Tagessieg ging an seinen älteren Bruder Curdin.

Armon Orlik startet in seine erste Kranzfestsaison als Schwingerkönig. sda

Fabian Staudenmann: Seit Jahren gehört der Kilchberg-Sieger von 2021 zu der Spitze. Seine Konstanz ist unfassbar – seit 2023 gewann er ununterbrochen die Jahreswertung. Auch heuer wird er wieder angreifen und seinen Kilchberg-Sieg bestätigen wollen.

«Auch als Jo-Jo-Spieler habe ich Talent» Fabian Staudenmann mal von einer anderen Seite. blue Sport stellt dem Kranzschwinger ungewöhnliche Fragen. 22.05.2025

Samuel Giger: Den 28-jährigen Thurgauer braucht man keinem Schwingfan mehr vorzustellen. Beim Thurgauer Frühjahrsschwinget liess er in überlegener Manier seine Muskeln spielen und gewann das Fest deutlich. Beim Thurgauer Kantonalen in Sirnach wird er sich gleich dem König stellen müssen.

Samuel Giger blickt dem Rigi-Schwinget entgegen sda

Werner Schlegel: Der Schlussgang-Teilnehmer vom ESAF zählt mittlerweile zur Schwing-Prominenz. Der ganz grosse Triumph fehlt dem Toggenburger noch. Seine Ambitionen für die Saison 2026 unterstricht er in der Vorbereitung deutlich: Drei Feste, drei Siege.

Wie sich Werner Schlegel als kleiner Junge an Schwingfeste schummelte Werner Schlegel (22) ist einer der grossen Favoriten beim ESAF in Mollis. Mit blue Sport redet er darüber, wie er sich als 6-Jähriger gegen ältere Buben mass. 25.08.2025

Adrian Walther: Beim Wilisau-Schwinget liess Walther Staudenmann und Michael Moser hinter sich (Gestellter im Schlussgang) und holte sich den Festsieg. Das ist ein Statement für mehr.

«Vor einem Schwingfest höre ich auch mal Hip-Hop» Adrian Walther mal von einer anderen Seite. blue Sport stellt dem Kranzschwinger ungewöhnliche Fragen. 22.05.2025

Damian Ott: Der Toggenburger ist eine Wundertüte mit Potenzial für so ziemlich alles. Den grossen Sieg beim Kilchberger hat er bereits in seinem Portfolio. Ende April legte er beim Toggenborger Verbandsfest einen «erfolgreichen» Abschluss der Vorbereitungen hin, schreibt er auf Instagram.

Will seinen Kilchberg-Sieg von 2021 wiederholen: Damian Ott (oben rechts). Damals siegte er gemeinsam mit Fabian Staudenmann (oben links) und Samuel Giger (oben mitte). sda

Matthias Aeschbacher: Der 34-jährige Berner ist mittlerweile der Routinier unter Routiniers und gehörte auch beim ESAF in Mollis zu den Besten. Was ist 2026 von ihm zu erwarten? Ein Blick auf seine bisherige Saisonstatistik lässt keine deutliche Prognose zu: Ränge fünf, sechs und sechs bei seinen ersten drei Kranzfesten, Rang 1b beim Abschluss seiner Vorbereitungen beim Hallenschwinget in Thörigen.

Matthias Aeschbacher wird es auch im 2026 wissen wollen. sda

Die aufstrebenden Jungen

Michael Moser: Dem 20-jährigen Berner beim Schwingen zuzuschauen ist eine Augenweide. In der abgelaufenen Saison sorgte er unter anderem beim ESAF für Spektakel und legte Samuel Giger um ein Haar auf den Rücken. Drei von vier Rangfeste in diesem Jahr entschied er für sich – ein kleines Ausrufezeichen dafür, dass er sich auch in diesem Jahr vor gar niemandem verstecken wird.

Michael Moser gehört bereits zu den besten Schwinger des Landes. sda

Sinisha Lüscher: Der Neu-Eidgenosse ist eine Wucht. 180 Zentimeter gross, lehrt er auch den ganz grossen das Fürchten. Wir dürfen gespannt sein, was vom Aargauer in dieser Saison zu erwarten ist. Bei blue Sport spricht er beim eidgenössischen Kranz erst von einem Zwischenschritt. In dieser Saison will er entsprechend einen drauflegen.

Will seine Faust auch im 2026 ballen: Sinisha Lüscher. KEYSTONE

Lukas Bissig: Kann der Schwinger mit Jahrgang 2003 nach den Rücktritten von Pirmin Reichmuth und König Joel Wicki die grosse Innerschweizer Lücke stopfen? Furore ist möglich, beim ESAF in Mollis war er der beste Innerschweizer. Aus bisher 24 Kämpfen resultierten im 2026 23 Siege – ein eindrücklicher Start in seine erste Saison als Eidgenosse.