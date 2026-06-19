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Paarungen Schwarzsee-Schwinget Überflieger Moser mit Premiere ++ Vorjahressieger Aeschbacher bekommt Brocken aufgebrummt

Linus Hämmerli

19.6.2026

Michael Moser ist zurzeit das Mass aller Dinge.
Michael Moser ist zurzeit das Mass aller Dinge.
KEYSTONE

Am kommenden Sonntag steht das prestigeträchtige Bergkranzfest am Schwarzsee an. Die Einteilung hat am Freitagmittag die Spitzenpaarungen bekannt gegeben.

Linus Hämmerli

19.06.2026, 12:16

19.06.2026, 12:23

Die Spitzenpaarungen vom Schwarzsee

  • Romain Collaud – Michael Moser
  • Matthias Aeschbacher – Lukas Bissig
  • Matthieu Burger – Lario Kramer
  • Marc Lustenberger – Adrian Walther
  • Curdin Orlik – Sven Lang
  • Etienne Burger – Michael Gwerder
  • Silvan Appert – Christian Gerber
  • Jonas Burch – Bernhard Kämpf
  • Steve Duplan – Adrian Klossner
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Das Schwarzsee-Schwinget 2026 wird eine heisse Sache. Nicht nur wegen des Wetters, auch wegen einiger hochkarätiger Duelle, die beim Bergkranzfest anstehen.

Vorjahressieger Matthias Aeschbacher trifft auf den formstarken Lukas Bissig. Der Innerschweizer gewann in der laufenden Saison bereits zwei Kranzfeste und wird im Kanton Freiburg heiss auf seinen ersten Sieg am Schwarzsee sein. Doch die Hürde beim Anschwingen ist mit Aeschbacher eine äusserst grosse. Der 105-fache Kranzgewinner reüssierte bereits zweimal am Schwarzsee (2019 und 2025).

Überflieger Michael Moser greift am Sonntagmorgen mit Romain Collaud zusammen. Noch nie zuvor gab es dieses Duell. Moser seinerseits ist in bestechender Verfassung. Am vergangenen Wochenende, bei seinem Festsieg beim Oberländischen in Gstaad, gab er gerade mal 0,25 Punkte ab und wuchtete Schwergewicht Fabian Staudenmann platt ins Sägemehl.

Das Anschwingen beim Bergschwinget Schwarzsee ist am kommenden Sonntag auf 08:15 Uhr angesetzt. blue Sport tickert Gang um Gang live.

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