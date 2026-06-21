Adrian Walther zieht gegen Marc Lustenberger von Beginn an stark. Doch Lustenberger versteckt sich ebenfalls nicht und reagiert auf Walthers zweiten Zug bärenstark, doch der Berner dreht sich noch aus. Nach vier Minuten Gangdauer zieht Walther nochmals stark und erwischt Lustenberger spektakulär. Der Innerschweizer fällt platt auf den Rücken.

Curdin Orlik startet souverän in das Bergfest. Der Wahlberner wuchtet Sven Lang mit seinem zweiten Zug ins Sägemehl. Maximalnote.

Bisher servieren uns die Schwinger am Sonntagmorgen zähe Kost. Gestellter reiht sich an Gestellter, Spektakel bleibt bisher aus. So geht auch der Kampf zwischen Silvan Appert und Christian Gerber über die volle Dauer. Gestellt.

Das Eidgenossen-Duell zwischen Bernhard Kämpf und Jonas Burch endet mit einem Gestellten. Am Sonntagmorgen gelingt weder dem Berner noch dem Innerschweizer der entscheidende Zug. Nach dem Kampf diskutieren die Kampfrichter über die Punkteverteilung und kommen zum Entschluss: Note 9 für beide.