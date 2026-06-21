Beim Schwarzsee-Schwinget kämpfen die Schwinger um den Festsieg und den begehrten Bergkranz. Michael Moser, Vorjahressieger Matthias Aeschbacher oder ein anderer? Wer schlägt dieses Jahr zu? Gang um Gang im Ticker.
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1. Gang
Adrian Walther zieht gegen Marc Lustenberger von Beginn an stark. Doch Lustenberger versteckt sich ebenfalls nicht und reagiert auf Walthers zweiten Zug bärenstark, doch der Berner dreht sich noch aus. Nach vier Minuten Gangdauer zieht Walther nochmals stark und erwischt Lustenberger spektakulär. Der Innerschweizer fällt platt auf den Rücken.
Curdin Orlik startet souverän in das Bergfest. Der Wahlberner wuchtet Sven Lang mit seinem zweiten Zug ins Sägemehl. Maximalnote.
Bisher servieren uns die Schwinger am Sonntagmorgen zähe Kost. Gestellter reiht sich an Gestellter, Spektakel bleibt bisher aus. So geht auch der Kampf zwischen Silvan Appert und Christian Gerber über die volle Dauer. Gestellt.
Das Eidgenossen-Duell zwischen Bernhard Kämpf und Jonas Burch endet mit einem Gestellten. Am Sonntagmorgen gelingt weder dem Berner noch dem Innerschweizer der entscheidende Zug. Nach dem Kampf diskutieren die Kampfrichter über die Punkteverteilung und kommen zum Entschluss: Note 9 für beide.
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Premiere für Moser
Michael Moser ist im Sägemehlring zurzeit das Mass aller Dinge. Der 20-jährige Berner hat im Gegensatz zum ohnehin schon starken letzten Jahr eine grosse Schippe draufgelegt. Er ist ohne wenn und aber der grosse Favorit am diesjährigen Schwarzsee. Moser hat in diesem Jahr noch keinen einzigen Gang verloren.
Im ersten Gang bekommt es Moser mit dem Südwestschweizer Romain Collaud zu tun. Diese Paarungen gab es noch nie.
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Vorjahressieger Aeschbacher gegen formstarken Bissig
Die Spitzenpaarungen vom Schwarzsee
- Romain Collaud – Michael Moser
- Matthias Aeschbacher – Lukas Bissig
- Matthieu Burger – Lario Kramer
- Marc Lustenberger – Adrian Walther
- Curdin Orlik – Sven Lang
- Etienne Burger – Michael Gwerder
- Silvan Appert – Christian Gerber
- Jonas Burch – Bernhard Kämpf
- Steve Duplan – Adrian Klossner
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Hallo ...
... und herzlich willkommen zum Ticker des Schwarzsee-Schwingets. Ein spannendes Programm steht uns bevor. Die Gäste aus der Innerschweiz und Bern wollen den Festsieg aus der Südwestschweiz entführen. Sind wir gespannt. Um 08:15 Uhr geht es mit dem 1. Gang los.