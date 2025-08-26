Wer weiss mehr übers Eidgenössische als Schwing-Star Werner Schlegel?
Werner Schlegel (22) gilt als heisser Königs-Anwärter am Eidgenössischen Schwingfest in Mollis. Hier stellt sich der St. Galler schon jetzt dem Kampf und beantwortet zehn Fragen zum ESAF. Wer legt den Profi aufs Kreuz?
19.08.2025
Fabian Staudenmann führt die Jahreswertung vor dem Eidgenössischen an (273 Punkte).
Michael Moser (255 Punkte)
Samuel Giger (240 Punkte)
Marcel Räbsamen (236 Punkte)
Lario Kramer (226 Punkte)
Nick Alpiger (226 Punkte)
Domenic Schneider (225 Punkte)
Adrian Walther (223 Punkte)
Lukas Bissig (222 Punkte)
Die 10 besten Schwinger unser Zeit (2025)
