Wer weiss mehr übers Eidgenössische als Schwing-Star Werner Schlegel?

Werner Schlegel – der grosse Königsanwärter

Als Sechsjähriger hat er sich ins Teilnehmerfeld eines Schwingfests geschummelt, jetzt ist Werner Schlegel einer der grossen ESAF-Favoriten. Mit blue redet der 22-Jährige über sein Leben im und ausserhalb des Sägemehls, das ESAF und seine Gegner.

25.08.2025