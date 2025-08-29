Die grosse ESAF-UmfrageWer wird Schwingerkönig? – Teil uns deine Meinung mit
29.8.2025
Samuel Giger, Fabian Staudenmann oder ein Anderer? Mehrere Schwinger sind heisse Kandidaten auf den Titel als Schwingerkönig. Wer ist dein Favorit? Nimm jetzt an der Umfrage teil.
29.08.2025, 18:27
Die Liste der Favoriten auf den Königstitel ist lange. Wer wird deiner Meinung nach Schwingerkönig? Nimm jetzt an der Umfrage teil. Ist dein Favorit nicht dabei, nenn ihn uns in den Kommentaren.
Nöldi Forrer über das ESAF, die Favoriten und mögliche Überraschungen
Ende August steigt in Mollis der Saisonhöhepunkt der Schwingsaison: Das Eidgenössische steht an. Wie man dieses Fest gewinnt, weiss Nöldi Forrer bestens. blue Sport spricht vor dem Fest mit dem Schwingerkönig von 2001.
25.08.2025
Bösch soll als Betreuer den Königstitel zurück in die Nordostschweiz bringen
Unspunnensieger Daniel Bösch steht beim ESAF im Einsatz. Nicht im, sondern neben dem Sägemehl. Als Betreuer soll er die Nordostschweizer Schwinger zu Maximalleistungen pushen.