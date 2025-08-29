  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Die grosse ESAF-Umfrage Wer wird Schwingerkönig? – Teil uns deine Meinung mit

Linus Hämmerli

29.8.2025

Samuel Giger gehört zu den grössten Anwärtern auf den Königstitel.
Samuel Giger gehört zu den grössten Anwärtern auf den Königstitel.
KEYSTONE

Samuel Giger, Fabian Staudenmann oder ein Anderer? Mehrere Schwinger sind heisse Kandidaten auf den Titel als Schwingerkönig. Wer ist dein Favorit? Nimm jetzt an der Umfrage teil.

Redaktion blue Sport

29.08.2025, 18:17

29.08.2025, 18:27

Die Liste der Favoriten auf den Königstitel ist lange. Wer wird deiner Meinung nach Schwingerkönig? Nimm jetzt an der Umfrage teil. Ist dein Favorit nicht dabei, nenn ihn uns in den Kommentaren.

Nöldi Forrer über das ESAF, die Favoriten und mögliche Überraschungen

Nöldi Forrer über das ESAF, die Favoriten und mögliche Überraschungen

Ende August steigt in Mollis der Saisonhöhepunkt der Schwingsaison: Das Eidgenössische steht an. Wie man dieses Fest gewinnt, weiss Nöldi Forrer bestens. blue Sport spricht vor dem Fest mit dem Schwingerkönig von 2001.

25.08.2025

Bösch soll als Betreuer den Königstitel zurück in die Nordostschweiz bringen

Bösch soll als Betreuer den Königstitel zurück in die Nordostschweiz bringen

Unspunnensieger Daniel Bösch steht beim ESAF im Einsatz. Nicht im, sondern neben dem Sägemehl. Als Betreuer soll er die Nordostschweizer Schwinger zu Maximalleistungen pushen.

25.08.2025

Meistgelesen

Trump flirtet mit Ministerin Pam Bondi +++ Präsident entzieht Harris Secret-Service-Schutz
Holzmuni als grosser Star ++ Erster Blick in die Arena ++ Vreni Schneider erntet Applaus
Deutscher fährt 15 Meter Auto in der Schweiz und landet vor Bundesgericht
Raketen beschädigen Bayraktar-Fabrik in Kiew schwer +++ Putin setzt jetzt auch Seedrohnen ein
Fox-News-Moderator fordert strengere Waffengesetze – Trump-Anhänger erzürnt

Mehr Schwingen

Von Anschwingen bis Zwilchhose. Das Schwing-ABC für Neulinge

Von Anschwingen bis ZwilchhoseDas Schwing-ABC für Neulinge

Königsanwärter Werner Schlegel. Mit 6 schummelte er sich an ein Schwingfest – jetzt ist er ein Top-Favorit beim ESAF

Königsanwärter Werner SchlegelMit 6 schummelte er sich an ein Schwingfest – jetzt ist er ein Top-Favorit beim ESAF

Gigers Paradezug auch mit dabei. Heuaufzug, Wyberhaken und Hüftschraube – ausgewählte Schwünge leicht erklärt

Gigers Paradezug auch mit dabeiHeuaufzug, Wyberhaken und Hüftschraube – ausgewählte Schwünge leicht erklärt

Giger, Staudenmann und Co.. Das sind die grossen Favoriten auf den Königstitel

Giger, Staudenmann und Co.Das sind die grossen Favoriten auf den Königstitel

Fürs ESAF ist alles bereit. Das grösste mobile Stadion der Welt: Jeder Schwingverband hat seine Fankurve

Fürs ESAF ist alles bereitDas grösste mobile Stadion der Welt: Jeder Schwingverband hat seine Fankurve