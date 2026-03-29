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Sports Awards Marco Odermatt und Ditaji Kambundji sind Sportler und Sportlerin des Jahres

Patrick Lämmle

29.3.2026

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards»
Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Ditaji Kambundji ist Sportlerin des Jahres. Bei der Auszeichnung trägt sie ein selbstgenähtes Kleid, auch dafür hätte sie einen Preis verdient.

Ditaji Kambundji ist Sportlerin des Jahres. Bei der Auszeichnung trägt sie ein selbstgenähtes Kleid, auch dafür hätte sie einen Preis verdient.

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Das gab es noch nie! Marco Odermatt ist zum fünften Mal Sportler des Jahres.

Das gab es noch nie! Marco Odermatt ist zum fünften Mal Sportler des Jahres.

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Nati-Spielerin Géraldine Reuteler erhält den Preis MVP des Jahres 2025.

Nati-Spielerin Géraldine Reuteler erhält den Preis MVP des Jahres 2025.

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Bobfahrerin Debora Annen ist das neue «SRF 3 Best Talent Sport».

Bobfahrerin Debora Annen ist das neue «SRF 3 Best Talent Sport».

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Männer ist das Team des Jahres. Lars Weibel, Patrick Fischer, Leonardo Genoni und Christian Marti (v.l.n.r.) nehmen den Preis entgegen. An der WM holte die Schweiz die Silbermedaille.

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Männer ist das Team des Jahres. Lars Weibel, Patrick Fischer, Leonardo Genoni und Christian Marti (v.l.n.r.) nehmen den Preis entgegen. An der WM holte die Schweiz die Silbermedaille.

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Die Schweizer Rollstuhlsportlerin Catherine Debrunner wurde nach den 5 Goldmedaillen und einer silbernen an den paralympischen Spielen in Paris 2024 im letzten Jahr bereits zur Paralympischen Sportlerin des Jahres gewählt.

Die Schweizer Rollstuhlsportlerin Catherine Debrunner wurde nach den 5 Goldmedaillen und einer silbernen an den paralympischen Spielen in Paris 2024 im letzten Jahr bereits zur Paralympischen Sportlerin des Jahres gewählt.

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Patrick Fischer ist Trainer des Jahres. Er setzt sich gegen Ex-Nati-Trainerin Pia Sundhage und Florian Clivaz (Leichtathletik) durch.

Patrick Fischer ist Trainer des Jahres. Er setzt sich gegen Ex-Nati-Trainerin Pia Sundhage und Florian Clivaz (Leichtathletik) durch.

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards»
Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Ditaji Kambundji ist Sportlerin des Jahres. Bei der Auszeichnung trägt sie ein selbstgenähtes Kleid, auch dafür hätte sie einen Preis verdient.

Ditaji Kambundji ist Sportlerin des Jahres. Bei der Auszeichnung trägt sie ein selbstgenähtes Kleid, auch dafür hätte sie einen Preis verdient.

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Das gab es noch nie! Marco Odermatt ist zum fünften Mal Sportler des Jahres.

Das gab es noch nie! Marco Odermatt ist zum fünften Mal Sportler des Jahres.

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Nati-Spielerin Géraldine Reuteler erhält den Preis MVP des Jahres 2025.

Nati-Spielerin Géraldine Reuteler erhält den Preis MVP des Jahres 2025.

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Bobfahrerin Debora Annen ist das neue «SRF 3 Best Talent Sport».

Bobfahrerin Debora Annen ist das neue «SRF 3 Best Talent Sport».

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Männer ist das Team des Jahres. Lars Weibel, Patrick Fischer, Leonardo Genoni und Christian Marti (v.l.n.r.) nehmen den Preis entgegen. An der WM holte die Schweiz die Silbermedaille.

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Männer ist das Team des Jahres. Lars Weibel, Patrick Fischer, Leonardo Genoni und Christian Marti (v.l.n.r.) nehmen den Preis entgegen. An der WM holte die Schweiz die Silbermedaille.

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Die Schweizer Rollstuhlsportlerin Catherine Debrunner wurde nach den 5 Goldmedaillen und einer silbernen an den paralympischen Spielen in Paris 2024 im letzten Jahr bereits zur Paralympischen Sportlerin des Jahres gewählt.

Die Schweizer Rollstuhlsportlerin Catherine Debrunner wurde nach den 5 Goldmedaillen und einer silbernen an den paralympischen Spielen in Paris 2024 im letzten Jahr bereits zur Paralympischen Sportlerin des Jahres gewählt.

Bild: Keystone

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards». Patrick Fischer ist Trainer des Jahres. Er setzt sich gegen Ex-Nati-Trainerin Pia Sundhage und Florian Clivaz (Leichtathletik) durch.

Patrick Fischer ist Trainer des Jahres. Er setzt sich gegen Ex-Nati-Trainerin Pia Sundhage und Florian Clivaz (Leichtathletik) durch.

Bild: Keystone

Nach den tragischen Ereignissen in Crans-Montana in der Silvesternacht wurden die ursprünglich für den 4. Januar geplanten «Sports Awards» verschoben. Heute steht dem Gala-Abend nichts im Weg.

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Keystone-SDA, Patrick Lämmle, Redaktion blue Sport

29.03.2026, 22:06

29.03.2026, 23:04

Die Gewinnerinnen und Gewinner in der Übersicht

  • MVP des Jahres: Fussballerin Géraldine Reuteler
  • «SRF 3 Best Talent Sport»: Bobfahrerin Debora Annen
  • Team des Jahres: Eishockey-Nationalteam der Männer
  • Paralympische Sportlerin des Jahres: Rollstuhlsportlerin Catherine Debrunner
  • Trainer des Jahres: Patrick Fischer (Eishockey-Nati)
  • Sportler des Jahres: Marco Odermatt
  • Sportlerin des Jahres: Ditaji Kambundji
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Sportlerin des Abends ist Ditaji Kambundji

Das Podest

  • Ditaji Kambundji
  • Camille Rast
  • Marlen Reusser
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Die Schweizer Sportlerin des Jahres 2025 heisst Ditaji Kambundji. Die Berner Hürdensprinterin setzte sich bei der Wahl im Rahmen der Sports Awards mit 44,2 Prozent der Stimmen klar vor Camille Rast (16,3) und Radrennfahrerin Marlen Reusser (14,1) durch.

Damit tritt sie in die Fussstapfen ihrer älteren Schwester Mujinga, die 2019 und 2022 zur Sportlerin des Jahres gewählt wurde.

Ditaji Kambundji verdiente sich die Auszeichnung mit einer Pionierleistung: Als erste Schweizer Leichtathletin überhaupt gewann sie Gold bei einer Freiluft-WM.

Eine dieser Athletinnen wird Sportlerin des Abends

  • Mathilde Gremaud, Ski Freestyle
  • Lara Gut-Behrami, Ski Alpin
  • Ditaji Kambundji, Leichtathletik
  • Alessandra Keller, Mountainbike
  • Camille Rast, Ski Alpin
  • Marlen Reusser, Rad Strasse
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Sportler des Abends ist Marco Odermatt

Das Podest

  • Marco Odermatt
  • Noè Ponti
  • Franjo von Allmen
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An den Sports Awards führt in diesem Jahrzehnt weiterhin kein Weg an Marco Odermatt vorbei. Der Skistar wird auch bei seiner fünften Nomination zum Schweizer Sportler des Jahres gewählt.

Mit 32,2 Prozent der Stimmen setzte sich Odermatt vor Schwimmer Noè Ponti (21,7 Prozent) und seinem Teamkollegen Franjo von Allmen (17,2 Prozent) durch.

Als nunmehr fünffacher Sieger fehlen dem Nidwaldner an den Sports Awards noch zwei Auszeichnungen auf Rekordhalter Roger Federer.

Einer dieser Athleten wird Sportler des Abends 

  • Loïc Meillard, Ski Alpin
  • Marco Odermatt, Ski Alpin
  • Armon Orlik, Schwingen
  • Noè Ponti, Schwimmen
  • Noe Seifert, Kunstturnen
  • Franjo von Allmen, Ski Alpin
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Eishockey-Nati-Coach Patrick Fischer ist Trainer des Jahres

Im letzten Mai coacht Patrick Fischer das Eishockey-Nationalteam erneut in den WM-Final. Nun ist er zum dritten Mal nach 2018 und 2024 Schweizer Trainer des Jahres – und damit alleiniger Rekordhalter in dieser Kategorie.

Fischer setzt sich gegen Florian Clivaz, dem Coach von Hürdenstar Ditaji Kambundji, und Ex-Nati-Trainerin Pia Sundhage durch. Nach der Heim-WM wird der 50‑Jährige sein Amt als Nationaltrainer abtreten.

Eishockey-Nationalmannschaft ist Team des Jahres 2025

Die Eishockey-Nationalmannschaft der Männer wird als Team des Jahres ausgezeichnet. Die «Nati» setzt sich bei der Wahl vor dem Fussball-Nationalteam der Frauen und dem Weltmeister-Duo Loïc Meillard/Franjo von Allmen in der alpinen Team-Kombination durch. Für die Eishockey-Auswahl ist es nach 1986, 2013 und 2018 die vierte Auszeichnung dieser Art. Das Team von Trainer Patrick Fischer verdiente sich den Award mit dem vierten WM-Finaleinzug innert zwölf Jahren.

«Ach, du Scheisse». Franjo von Allmen lässt sich live im TV die Glückszahl 42 ins Haar rasieren

«Ach, du Scheisse»Franjo von Allmen lässt sich live im TV die Glückszahl 42 ins Haar rasieren

Catherine Debrunner Paralympische Sportlerin des Jahres

Die Auszeichnung zur Paralympischen Sportlerin des Jahres geht wie vor einem Jahr an Catherine Debrunner. Die Rollstuhl-Leichtathletin setzte sich erneut gegen den neunfachen Preisträger Marcel Hug sowie die ebenfalls nominierte Flurina Rigling durch.

Debrunner hat nach ihren historischen Paralympics von Paris 2024 (5x Gold, 1x Silber) im vergangenen Jahr ihre Dominanz in der Leichtathletik eindrücklich bestätigt. Die 30-jährige Thurgauerin krönte eine eindrückliche Saison mit fünf WM-Titeln.

Die Wahl zum MVP gewinnt … Géraldine Reuteler

Zuerst wird der MVP (Most Valuable Player) verkündet. Die Wahl wurde von einem Expertengremium gefällt, das Publikum bleibt aussen vor. Die Wahl gewinnt Géraldine Reuteler, die sich gegen Sven Andrighetto (Eishockey), Leonardo Genoni (Eishockey), Lara Heini (Unihockey),Tabea Schmid (Handball) und Yann Sommer (Fussball) durchsetzt.

Reuteler hat an der Heim-EM gross aufgespielt und wurde in allen Gruppenspielen als «Player of the Game» ausgezeichnet. Auch bei Eintracht Frankfurt hat sie eine starke Saison gespielt. Sie gewinnt vor Lara Heini und Leonardo Genoni. Sie bedankt sich bei allen, die das möglich gemacht haben. Ein spezieller Dank geht an ihre Mutter. Die sitzt im Publikum und verdrückt vor Rührung das eine oder andere Tränchen.

Bobfahrerin Debora Annen ist das «SRF 3 Best Talent Sport»

Die Schwyzerin setzt sich gegen die Judoka April Fohouo und den Tennisspieler Henry Bernet durch. In der letzten Saison brillierte die 23‑Jährige als U23‑Weltmeisterin im Mono- und Zweierbob. Zudem konnte sie sich im Bob‑Weltcup unter den Besten etablieren. Sie erhält einen Förderpreis der Schweizer Sporthilfe in der Höhe von 12'000 Schweizer Franken.

Unser Star des Abends

Franjo von Allmen verdient sich den in der 30-jährigen Geschichte von blue News erstmals vergegebenen «Spassvogel Award».

Franjo von Allmen lässt sich live im TV die Startnummer ins Haar rasieren

Franjo von Allmen lässt sich live im TV die Startnummer ins Haar rasieren

29.03.2026

«Ach, du Scheisse». Franjo von Allmen lässt sich live im TV die Glückszahl 42 ins Haar rasieren

«Ach, du Scheisse»Franjo von Allmen lässt sich live im TV die Glückszahl 42 ins Haar rasieren

Franjo von Allmen lässt sich live im TV rasieren
Franjo von Allmen lässt sich live im TV rasieren. Fabienne Gyr, rechts, rasiert Franjo von Allmen die Nummer 42 in die Haare.

Fabienne Gyr, rechts, rasiert Franjo von Allmen die Nummer 42 in die Haare.

Bild: Keystone

Franjo von Allmen lässt sich live im TV rasieren. Gut, dass sich Franjo von Allmen nicht von hinten sieht.

Gut, dass sich Franjo von Allmen nicht von hinten sieht.

Bild: Keystone

Franjo von Allmen lässt sich live im TV rasieren. 2025 präsentiert Weltmeister Franjo von Allmen seine neue Frisur im SRF-Studio.

2025 präsentiert Weltmeister Franjo von Allmen seine neue Frisur im SRF-Studio.

Bild: Screenshot SRF

Franjo von Allmen lässt sich live im TV rasieren. Die Teamkollegen ziehen mit. Jeder bekommt seinen ganz individuellen Look.

Die Teamkollegen ziehen mit. Jeder bekommt seinen ganz individuellen Look.

Bild: Keystone

Franjo von Allmen lässt sich live im TV rasieren. So zum Beispiel sieht damals Marco Odermatt aus.

So zum Beispiel sieht damals Marco Odermatt aus.

Bild: Keystone

Franjo von Allmen lässt sich live im TV rasieren
Franjo von Allmen lässt sich live im TV rasieren. Fabienne Gyr, rechts, rasiert Franjo von Allmen die Nummer 42 in die Haare.

Fabienne Gyr, rechts, rasiert Franjo von Allmen die Nummer 42 in die Haare.

Bild: Keystone

Franjo von Allmen lässt sich live im TV rasieren. Gut, dass sich Franjo von Allmen nicht von hinten sieht.

Gut, dass sich Franjo von Allmen nicht von hinten sieht.

Bild: Keystone

Franjo von Allmen lässt sich live im TV rasieren. 2025 präsentiert Weltmeister Franjo von Allmen seine neue Frisur im SRF-Studio.

2025 präsentiert Weltmeister Franjo von Allmen seine neue Frisur im SRF-Studio.

Bild: Screenshot SRF

Franjo von Allmen lässt sich live im TV rasieren. Die Teamkollegen ziehen mit. Jeder bekommt seinen ganz individuellen Look.

Die Teamkollegen ziehen mit. Jeder bekommt seinen ganz individuellen Look.

Bild: Keystone

Franjo von Allmen lässt sich live im TV rasieren. So zum Beispiel sieht damals Marco Odermatt aus.

So zum Beispiel sieht damals Marco Odermatt aus.

Bild: Keystone

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