Marco Odermatt und Ditaji Kambundji sind Sportler und Sportlerin des Jahres

Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards» Ditaji Kambundji ist Sportlerin des Jahres. Bei der Auszeichnung trägt sie ein selbstgenähtes Kleid, auch dafür hätte sie einen Preis verdient. Bild: Keystone Das gab es noch nie! Marco Odermatt ist zum fünften Mal Sportler des Jahres. Bild: Keystone Nati-Spielerin Géraldine Reuteler erhält den Preis MVP des Jahres 2025. Bild: Keystone Bobfahrerin Debora Annen ist das neue «SRF 3 Best Talent Sport». Bild: Keystone Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Männer ist das Team des Jahres. Lars Weibel, Patrick Fischer, Leonardo Genoni und Christian Marti (v.l.n.r.) nehmen den Preis entgegen. An der WM holte die Schweiz die Silbermedaille. Bild: Keystone Die Schweizer Rollstuhlsportlerin Catherine Debrunner wurde nach den 5 Goldmedaillen und einer silbernen an den paralympischen Spielen in Paris 2024 im letzten Jahr bereits zur Paralympischen Sportlerin des Jahres gewählt. Bild: Keystone Patrick Fischer ist Trainer des Jahres. Er setzt sich gegen Ex-Nati-Trainerin Pia Sundhage und Florian Clivaz (Leichtathletik) durch. Bild: Keystone Die Gewinner und Gewinnerinnen bei den «Sports Awards» Ditaji Kambundji ist Sportlerin des Jahres. Bei der Auszeichnung trägt sie ein selbstgenähtes Kleid, auch dafür hätte sie einen Preis verdient. Bild: Keystone Das gab es noch nie! Marco Odermatt ist zum fünften Mal Sportler des Jahres. Bild: Keystone Nati-Spielerin Géraldine Reuteler erhält den Preis MVP des Jahres 2025. Bild: Keystone Bobfahrerin Debora Annen ist das neue «SRF 3 Best Talent Sport». Bild: Keystone Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Männer ist das Team des Jahres. Lars Weibel, Patrick Fischer, Leonardo Genoni und Christian Marti (v.l.n.r.) nehmen den Preis entgegen. An der WM holte die Schweiz die Silbermedaille. Bild: Keystone Die Schweizer Rollstuhlsportlerin Catherine Debrunner wurde nach den 5 Goldmedaillen und einer silbernen an den paralympischen Spielen in Paris 2024 im letzten Jahr bereits zur Paralympischen Sportlerin des Jahres gewählt. Bild: Keystone Patrick Fischer ist Trainer des Jahres. Er setzt sich gegen Ex-Nati-Trainerin Pia Sundhage und Florian Clivaz (Leichtathletik) durch. Bild: Keystone

Nach den tragischen Ereignissen in Crans-Montana in der Silvesternacht wurden die ursprünglich für den 4. Januar geplanten «Sports Awards» verschoben. Heute steht dem Gala-Abend nichts im Weg.

Die Gewinnerinnen und Gewinner in der Übersicht MVP des Jahres: Fussballerin Géraldine Reuteler

«SRF 3 Best Talent Sport»: Bobfahrerin Debora Annen

Team des Jahres: Eishockey-Nationalteam der Männer

Paralympische Sportlerin des Jahres: Rollstuhlsportlerin Catherine Debrunner

Trainer des Jahres: Patrick Fischer (Eishockey-Nati)

Sportler des Jahres: Marco Odermatt

Sportlerin des Jahres: Ditaji Kambundji Mehr anzeigen

Sportlerin des Abends ist Ditaji Kambundji

Das Podest Ditaji Kambundji

Camille Rast

Marlen Reusser Mehr anzeigen

Die Schweizer Sportlerin des Jahres 2025 heisst Ditaji Kambundji. Die Berner Hürdensprinterin setzte sich bei der Wahl im Rahmen der Sports Awards mit 44,2 Prozent der Stimmen klar vor Camille Rast (16,3) und Radrennfahrerin Marlen Reusser (14,1) durch.

Damit tritt sie in die Fussstapfen ihrer älteren Schwester Mujinga, die 2019 und 2022 zur Sportlerin des Jahres gewählt wurde.

Ditaji Kambundji verdiente sich die Auszeichnung mit einer Pionierleistung: Als erste Schweizer Leichtathletin überhaupt gewann sie Gold bei einer Freiluft-WM.

Eine dieser Athletinnen wird Sportlerin des Abends Mathilde Gremaud, Ski Freestyle

Lara Gut-Behrami, Ski Alpin

Ditaji Kambundji, Leichtathletik

Alessandra Keller, Mountainbike

Camille Rast, Ski Alpin

Marlen Reusser, Rad Strasse Mehr anzeigen

Sportler des Abends ist Marco Odermatt

Das Podest Marco Odermatt

Noè Ponti

Franjo von Allmen Mehr anzeigen

An den Sports Awards führt in diesem Jahrzehnt weiterhin kein Weg an Marco Odermatt vorbei. Der Skistar wird auch bei seiner fünften Nomination zum Schweizer Sportler des Jahres gewählt.

Mit 32,2 Prozent der Stimmen setzte sich Odermatt vor Schwimmer Noè Ponti (21,7 Prozent) und seinem Teamkollegen Franjo von Allmen (17,2 Prozent) durch.

Als nunmehr fünffacher Sieger fehlen dem Nidwaldner an den Sports Awards noch zwei Auszeichnungen auf Rekordhalter Roger Federer.

Einer dieser Athleten wird Sportler des Abends Loïc Meillard, Ski Alpin

Marco Odermatt, Ski Alpin

Armon Orlik, Schwingen

Noè Ponti, Schwimmen

Noe Seifert, Kunstturnen

Franjo von Allmen, Ski Alpin Mehr anzeigen

Eishockey-Nati-Coach Patrick Fischer ist Trainer des Jahres

Im letzten Mai coacht Patrick Fischer das Eishockey-Nationalteam erneut in den WM-Final. Nun ist er zum dritten Mal nach 2018 und 2024 Schweizer Trainer des Jahres – und damit alleiniger Rekordhalter in dieser Kategorie.

Fischer setzt sich gegen Florian Clivaz, dem Coach von Hürdenstar Ditaji Kambundji, und Ex-Nati-Trainerin Pia Sundhage durch. Nach der Heim-WM wird der 50‑Jährige sein Amt als Nationaltrainer abtreten.

Eishockey-Nationalmannschaft ist Team des Jahres 2025

Die Eishockey-Nationalmannschaft der Männer wird als Team des Jahres ausgezeichnet. Die «Nati» setzt sich bei der Wahl vor dem Fussball-Nationalteam der Frauen und dem Weltmeister-Duo Loïc Meillard/Franjo von Allmen in der alpinen Team-Kombination durch. Für die Eishockey-Auswahl ist es nach 1986, 2013 und 2018 die vierte Auszeichnung dieser Art. Das Team von Trainer Patrick Fischer verdiente sich den Award mit dem vierten WM-Finaleinzug innert zwölf Jahren.

Catherine Debrunner Paralympische Sportlerin des Jahres

Die Auszeichnung zur Paralympischen Sportlerin des Jahres geht wie vor einem Jahr an Catherine Debrunner. Die Rollstuhl-Leichtathletin setzte sich erneut gegen den neunfachen Preisträger Marcel Hug sowie die ebenfalls nominierte Flurina Rigling durch.

Debrunner hat nach ihren historischen Paralympics von Paris 2024 (5x Gold, 1x Silber) im vergangenen Jahr ihre Dominanz in der Leichtathletik eindrücklich bestätigt. Die 30-jährige Thurgauerin krönte eine eindrückliche Saison mit fünf WM-Titeln.

Die Wahl zum MVP gewinnt … Géraldine Reuteler

Zuerst wird der MVP (Most Valuable Player) verkündet. Die Wahl wurde von einem Expertengremium gefällt, das Publikum bleibt aussen vor. Die Wahl gewinnt Géraldine Reuteler, die sich gegen Sven Andrighetto (Eishockey), Leonardo Genoni (Eishockey), Lara Heini (Unihockey),Tabea Schmid (Handball) und Yann Sommer (Fussball) durchsetzt.

Reuteler hat an der Heim-EM gross aufgespielt und wurde in allen Gruppenspielen als «Player of the Game» ausgezeichnet. Auch bei Eintracht Frankfurt hat sie eine starke Saison gespielt. Sie gewinnt vor Lara Heini und Leonardo Genoni. Sie bedankt sich bei allen, die das möglich gemacht haben. Ein spezieller Dank geht an ihre Mutter. Die sitzt im Publikum und verdrückt vor Rührung das eine oder andere Tränchen.

Bobfahrerin Debora Annen ist das «SRF 3 Best Talent Sport»

Die Schwyzerin setzt sich gegen die Judoka April Fohouo und den Tennisspieler Henry Bernet durch. In der letzten Saison brillierte die 23‑Jährige als U23‑Weltmeisterin im Mono- und Zweierbob. Zudem konnte sie sich im Bob‑Weltcup unter den Besten etablieren. Sie erhält einen Förderpreis der Schweizer Sporthilfe in der Höhe von 12'000 Schweizer Franken.

Unser Star des Abends

Franjo von Allmen verdient sich den in der 30-jährigen Geschichte von blue News erstmals vergegebenen «Spassvogel Award».

Franjo von Allmen lässt sich live im TV die Startnummer ins Haar rasieren 29.03.2026