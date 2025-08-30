  1. Privatkunden
Vier Kämpfe, vier Siege Werner Schlegel: «Ich dachte mir: ‹Boah, wow...›»

Michael Wegmann

30.8.2025

Werner Schlegel: «Dieser Moment war die pure Freude»

Werner Schlegel: «Dieser Moment war die pure Freude»

Werner Schlegel gewinnt beim Eidgenössischen Schwingfest am Samstag alle vier Gänge. Damit geht der Ostschweizer Explosivschwinger als Führender in den Sonntag.

30.08.2025

Werner Schlegel gewinnt am Samstag des Eidgenössischen Schwingfestes alle seine Kämpfe. Im Interview spricht der Ostschweizer Explosivschwinger über den denkwürdigen Tag und dankt seinen Fans.

Redaktion blue Sport

30.08.2025, 18:55

30.08.2025, 19:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Werner Schlegel ist der Star des ersten Wettkampftages am Eidgenössischen Schwingfest.
  • Der Ostschweizer gewinnt alle vier Gänge und führt die Rangliste vor den Entscheidungen am Sonntag souverän an.
  • Im Interview nach dem harten Arbeitstag gibt sich Schlegel gelassen und bedankt sich bei den vielen Fans.
Mehr anzeigen

Vier Gänge, vier gewonnen, also ein absolut perfekter Tag, oder?

Ja, ich denke, das darf man so sagen. Es läuft, es macht Spass, Freude. Die Fans fiebern mit, jubeln, toben. Es macht einfach riesig Spass, hier schwingen zu können.

Das Fest hat ja schon super angefangen. Im ersten Gang hast du mit Pirmin Reichmuth kurzen Prozess gemacht. In den ersten drei Gängen hast du weniger als eine Minute geschwungen. Wieso läuft es so gut?

Schwierig zu sagen. Einerseits habe ich mich top vorbereitet, wir haben physisch gut gearbeitet. Wir unterstützen uns im Team untereinander, es macht Spass, wir feuern uns an. Das motiviert einen schon, um in jedem Gang, in jedem Zug Vollgas zu geben. 

Im letzten Gang hattest du mit Fabian Staudenmann eine grosse Knacknuss. Am Schluss hat man nicht gewusst, ob das Resultat zählt oder nicht. Wie war's für dich?

Es war die pure Freude. Ich dachte mir: ‹Boah, wow, dass ich an einem Eidgenössischen so einen starken Fabian Staudenmann bezwingen kann.› Der Gang lief sicher sehr taktisch ab. Ich wusste, dass ich voraus bin, dass er schon einen gestellt hat. Mir tut ein Gestellter weniger weh. Am Schluss hat Fabian nochmals voll attackiert und aufgetan. Ich habe meine Chance gesehen und konnte sie sogleich packen.

Während dem Gang haben wir es auch wieder gehört: Die Fans haben ‹Werner, Werner› gerufen. Die Nordostschweizer machen auch die ganze Zeit Wellen. Wie ist das Heimfest und diese Stimmung?

Ja, wie gesagt, es macht einfach riesigen Spass. Dass das Publikum am Samstagmorgen schon Wellen und so eine Stimmung macht, das ist brutal und das ist schon einzigartig an diesen Eidgenössischen.

Bist du entspannt nach dem ersten Tag oder macht es dich nervös, dass es so gut gelaufen ist?

Ich hoffe schon, dass ich in den zweiten Tag entspannt starten kann. Ich habe jetzt doch ein kleines Polster auf meine Mitkonkurrenten. Ich hoffe, das beruhigt mich dann ein bisschen.

Was brauchst du heute Abend, um dich gut zu erholen und zu entspannen?

Zuerst einmal duschen, dann vielleicht noch einmal die Gänge schauen und noch ein, zwei Worte mit Betreuer und Trainer sprechen. Dann ein gutes Abendessen. So ein Tag raubt schon Energie, auch wenn man nicht so lange geschwungen hat. Darum sicher gut essen und dann versuchen, ein paar Stunden gut schlafen zu können.

