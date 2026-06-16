Audrey Werro zeigt in Ostrava eine weitere starke Leistung Keystone

Anderthalb Wochen nach ihrem Traumlauf in Stockholm liefert Audrey Werro einen weiteren Beweis ihrer starken Form. Die Freiburgerin gewinnt in Ostrava über 800 Meter überlegen.

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Werro entschied am Golden Spike, dem wichtigsten Meeting auf tschechischem Boden, das mit Spannung erwartete Duell mit der Niederländerin Femke Broeders-Bol klar für sich. Die zweifache Weltmeisterin über 400 Meter Hürden, die den Wechsel auf die Mittelstrecke vollzogen hat, heftete sich bei ihrem Debüt über zwei Bahnrunden lange an die Fersen der 22-jährigen Freiburgerin. Doch als Werro das Tempo eingangs der Schlusskurve nochmals verschärfte, konnte Broeders-Bol nicht mehr reagieren.

Werros Siegerzeit stoppte bei 1:54,45 Minuten. Damit war sie nur knapp eine halbe Sekunde langsamer als am 7. Juni in Stockholm, wo sie mit der drittbesten Zeit der Geschichte ihre persönliche Bestleistung um fast zwei Sekunden verbesserte und den Weltrekord der Tschechin Jarmila Kratochvilova (1:53,28 Minuten) aus dem Jahr 1983 nur um sieben Zehntel verpasste.

Femke Broeders-Bol lief mit 2,68 Sekunden hinter Werro auf den starken 2. Platz.

Auch die Schweizer Sprinterin Ajla Del Ponte stand in Ostrava im Einsatz. Über 100 Meter belegte sie in 11,41 Sekunden den 7. Platz. Den Sieg holte sich die Polin Ewa Swoboda in 11,09 Sekunden.

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