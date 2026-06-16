  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Sieg über 800 Meter Audrey Werro läuft erneut Top-Zeit

SDA

16.6.2026 - 20:19

Audrey Werro zeigt in Ostrava eine weitere starke Leistung
Audrey Werro zeigt in Ostrava eine weitere starke Leistung
Keystone

Anderthalb Wochen nach ihrem Traumlauf in Stockholm liefert Audrey Werro einen weiteren Beweis ihrer starken Form. Die Freiburgerin gewinnt in Ostrava über 800 Meter überlegen.

Keystone-SDA

16.06.2026, 20:19

16.06.2026, 22:10

Werro entschied am Golden Spike, dem wichtigsten Meeting auf tschechischem Boden, das mit Spannung erwartete Duell mit der Niederländerin Femke Broeders-Bol klar für sich. Die zweifache Weltmeisterin über 400 Meter Hürden, die den Wechsel auf die Mittelstrecke vollzogen hat, heftete sich bei ihrem Debüt über zwei Bahnrunden lange an die Fersen der 22-jährigen Freiburgerin. Doch als Werro das Tempo eingangs der Schlusskurve nochmals verschärfte, konnte Broeders-Bol nicht mehr reagieren.

Audrey Werro verblüfft Sport-Welt. Die neue Schweizer Wunderläuferin

Audrey Werro verblüfft Sport-WeltDie neue Schweizer Wunderläuferin

Werros Siegerzeit stoppte bei 1:54,45 Minuten. Damit war sie nur knapp eine halbe Sekunde langsamer als am 7. Juni in Stockholm, wo sie mit der drittbesten Zeit der Geschichte ihre persönliche Bestleistung um fast zwei Sekunden verbesserte und den Weltrekord der Tschechin Jarmila Kratochvilova (1:53,28 Minuten) aus dem Jahr 1983 nur um sieben Zehntel verpasste.

Femke Broeders-Bol lief mit 2,68 Sekunden hinter Werro auf den starken 2. Platz.

Auch die Schweizer Sprinterin Ajla Del Ponte stand in Ostrava im Einsatz. Über 100 Meter belegte sie in 11,41 Sekunden den 7. Platz. Den Sieg holte sich die Polin Ewa Swoboda in 11,09 Sekunden.

Mehr Videos vom Ressort

Wettkampf in China: «Blitz»-Roboter laufen Menschen bei Marathon davon

Wettkampf in China: «Blitz»-Roboter laufen Menschen bei Marathon davon

Bei einem Halbmarathon in China haben Roboter erstmals vor der menschlichen Konkurrenz die Ziellinie überquert. Der Humanoid «Blitz» liess sich selbst von einem Sturz nicht aufhalten.

20.04.2026

Meistgelesen

Macron lädt Trump zum Dinner ins Schloss Versailles: «Das ist kein Blattgold, das ist das Original»
Schlagerstar Beatrice Egli hat einen neuen Job
Frankreich im Glück – Senegal verpasst mit dem Pausenpfiff das 1:0

Videos aus dem Ressort

Fabian Rieder, kann man auf einen Schweizer Sieg wetten?

Fabian Rieder, kann man auf einen Schweizer Sieg wetten?

16.06.2026

Rieder: «Wollen euch Fans überzeugen»

Rieder: «Wollen euch Fans überzeugen»

16.06.2026

FCB-Coach Lichtsteiner scherzt: «Es gibt auch Gelbe Karten gegen WM-Trainer»

FCB-Coach Lichtsteiner scherzt: «Es gibt auch Gelbe Karten gegen WM-Trainer»

16.06.2026

Fabian Rieder, kann man auf einen Schweizer Sieg wetten?

Fabian Rieder, kann man auf einen Schweizer Sieg wetten?

Rieder: «Wollen euch Fans überzeugen»

Rieder: «Wollen euch Fans überzeugen»

FCB-Coach Lichtsteiner scherzt: «Es gibt auch Gelbe Karten gegen WM-Trainer»

FCB-Coach Lichtsteiner scherzt: «Es gibt auch Gelbe Karten gegen WM-Trainer»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Alle Augen auf Pogacar gerichtet. Die Tour de Suisse steht vor der Tür

Alle Augen auf Pogacar gerichtetDie Tour de Suisse steht vor der Tür

Fechten. Keine EM-Medaille für die Schweizer Degenfechter

FechtenKeine EM-Medaille für die Schweizer Degenfechter

EM. Schweizer Degenfechter verpassen die Medaillenränge

EMSchweizer Degenfechter verpassen die Medaillenränge