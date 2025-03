Mujinga Kambundji holt Silber. Keystone

Mujinga Kambundji verpasst an der Hallen-EM in Apeldoorn die Goldmedaille um eine Hundertstelsekunde. Die 32-jährige Bernerin wird über 60 m hinter der Italienerin Zaynab Dosso Zweite.

Keystone-SDA SDA

Kambundji leistete sich zunächst einen Fehlstart und kam nach der Verwarnung nicht optimal in Schwung. Den Rückstand auf Dosso konnte die Hallen-Europameisterin von 2023 nicht mehr wettmachen. Damit verpasste es die Schweizer Sprinterin knapp, für das nächste Gold der Familie Kambundji zu sorgen. Schwester Ditaji hatte am Freitag über 60 m Hürden gewonnen.

Dennoch darf Mujinga Kambundji mit ihrem Abschneiden zufrieden sein: Es war ihre zehnte Medaille an internationalen Titelkämpfen, womit sie die mit Abstand erfolgreichste Schweizer Leichtathletin aller Zeiten ist.

Werro erlebt ein EM-Drama

Audrey Werro verpasst an der Hallen-EM in Apeldoorn eine Medaille über 800 m. Die 20-jährige Freiburgerin, die als Mitfavoritin in den Final gegangen war, stürzte in der letzten Runde.

Werro lag an vierter Stelle, als sie zu Fall kam. Eine bittere Enttäuschung für die junge Läuferin, die am Ende der letzten Saison in Bellinzona mit 1:57,76 Schweizer Rekord gelaufen war.

Audrey Werros Rennen stand von Beginn an nicht unter einem guten Stern. Sie fand nie die von ihr gewünschte Position und lief fast ausschliesslich auf der Aussenbahn. Das kostete Kraft. «Gleichwohl hatte ich in der Schlussrunde das Gefühl, dass es zumindest für eine Medaille reicht», sagte sie. Vor der letzten Kurve kam sie dann ohne nennenswerte Einwirkung einer Gegnerin zu Fall.

Rachel Pellaud, die zweite Schweizerin im Feld, wurde im Final der besten sechs 800-m-Läuferinnen Fünfte. Gold ging an die Polin Anna Wielgosz.