Wie aus dem Teamplayer Armon Orlik ein König wurde

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Es ist verrückt, surreal» Wie aus dem Teamplayer Armon Orlik ein König wurde

SDA

1.9.2025 - 05:00

Armon Orlik ist Schwingerkönig!

Armon Orlik ist Schwingerkönig!

31.08.2025

Armon Orlik ist am Ziel angekommen. Der Sieg am Eidgenössischen in Mollis ist die Krönung einer Karriere, die schon früh Fahrt aufgenommen hat – der die grossen Coups aber gefehlt haben. Bis jetzt.

Keystone-SDA

01.09.2025, 05:00

01.09.2025, 06:59

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen

  • Der neue Schwingerkönig heisst Armon Orlik.
  • Weil es im Schlussgang zwischen Samuel Giger und Werner Schlegel keinen Sieger gibt, steht Orlik am Ende des Festes mit der höchsten Punktezahl da und wird König.
  • Mit dem Triumph krönt Orlik seine Karriere.
Mehr anzeigen

Als die Sonne schon längst hinter den Bergflanken verschwunden war und sich Schatten über die Arena in Mollis gelegt hatte, leuchtete der Stern von Armon Orlik heller denn je. Er, dessen Name «Mann des Heeres» bedeutet, wurde zum König gekrönt, seine ohnehin schon erfolgreiche Karriere vergoldet.

«Es ist verrückt, surreal. Ich bin so glücklich. So etwas erlebst du nur einmal.» Für seine Verhältnisse sprudelte es nur so heraus aus dem sonst so besonnenen und zurückhaltenden Bündner.

Armon Orlik feiert mit dem Sieg am Eidgenössischen in Mollis den grössten Erfolg seiner Karriere.
Armon Orlik feiert mit dem Sieg am Eidgenössischen in Mollis den grössten Erfolg seiner Karriere.
Keystone

Zweimal nahe am Ziel

Orlik hat schon viel gewonnen in seiner Karriere, 25 Kranzfestsiege standen bis zum Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis in seinem Palmares. Der ganz grosse Wurf, er blieb dem explosiven Kraftprotz aber stets verwehrt. Vor den grossen Festen zählte er stets zum Favoritenkreis. Ein Sieg an einem Fest mit eidgenössischem Charakter wollte ihm aber nicht gelingen.

Triumph beim ESAF. Nordostschweizer Durststrecke beendet: Armon Orlik ist Schwingerkönig

Triumph beim ESAFNordostschweizer Durststrecke beendet: Armon Orlik ist Schwingerkönig

2016 beim Eidgenössischen in Estavayer stand er als 21-jähriger Teilverbandskranzer und einer der jungen wilden Generation im Schlussgang, den er gegen Matthias Glarner verlor. Im vergangenen Jahr schaffte er es beim Jubiläumsschwingfest in Appenzell ebenfalls in die Endausmarchung. Damals war der Berner Überflieger Fabian Staudenmann zu stark.

Auch in Mollis gehörte Orlik zum Favoritenkreis. Sein Name wurde häufig genannt, wenn im Vorfeld über den Festsieg diskutiert wurde. Topfavoriten aber waren andere. Fabian Staudenmann etwa, der beste Schwinger der vergangenen drei Jahre. König Joel Wicki, der in bestechender Form war. Oder auch Samuel Giger, der Leitwolf aus dem Nordostschweizer Verband. Am Ende nutzte Orlik den Windschatten und setzte auf der Zielgeraden zum Überholmanöver an.

Emotionale Höhen und Tiefen

Dass Orlik vom Kampfgericht um den Schlussgang gebracht wurde, ihm die punktgleichen Werner Schlegel und Samuel Giger vorgezogen wurden – geschenkt. Könnte man in Anbetracht des Resultats meinen. Doch Orliks Aussagen lassen aufhorchen: «Ich habe den Moment mit Sämi und Werner erlebt. Ich habe den beiden die Hand geschüttelt, danach brach für mich eine Welt zusammen. Ich bin zusammengesackt.» 20, 30 Sekunden habe dieser Zustand angehalten. «Dann ist die Arbeit weitergegangen, habe ich ein neues Ziel ins Auge gefasst. Ich wollte einfach meine Aufgabe erledigen, alles andere lag nicht in meiner Hand.»

«Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht immer noch schneller als der, der ohne Ziel herumirrt»: Das Zitat des deutschen Dichters Gotthold Ephraim Lessing prangt prominent auf der Website von Armon Orlik. Es steht sinnbildlich für den Drang des Maienfelders, sich stets zu verbessern.

«Ein Schwinger muss in jeder Sekunde gewinnen wollen», sagt er. «Auch wenn es mal hart wird, darfst du das Ziel nicht aus den Augen verlieren.» Das sei ihm in jungen Jahren leichter gefallen, weil er unbekümmert drauflos geschwungen habe.

Endlich auf dem Thron

Die Karriere von Orlik, sie hat keine wirklichen Tiefen, ist nicht geprägt von schweren Verletzungen. Sie verlief konstant gut, wenn auch nicht in jenem Mass nach oben, wie man es nach dem spektakulären Start 2016 vermuten konnte. Nun, mit 30 Jahren, ist er am Ziel.

Doch auch im Moment des grössten Erfolgs spuckt der frischgebackene König keine grossen Töne. Stattdessen denkt er an seine Kollegen. «Es war eine Teamleistung vom Nordostschweizer Schwingerverband.» Der König, ein Mann des Heeres.

Braucht der Schwingsport einen VAR? «Ganz sicher nicht!»

Braucht der Schwingsport einen VAR? «Ganz sicher nicht!»

31.08.2025

Wer wird König? «Habe 350 Franken auf Orlik gesetzt»

Wer wird König? «Habe 350 Franken auf Orlik gesetzt»

Mit blue Sport bist du am Eidgenössischen Schwingfest hautnah mit dabei – auf und neben dem Platz. Vor dem Event haben wir die Schwingfans nach ihrer Meinung gefragt: Wer wird König?

29.08.2025

Meistgelesen

Diese 7 Änderungen im September musst du kennen
Wie aus dem Teamplayer Armon Orlik ein König wurde
BAG-Direktorin nennt grössten Fehler der Corona-Pandemie

Videos aus dem Ressort

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

LALIGA | 3. Runde | Saison 25/26

31.08.2025

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

31.08.2025

16-jähriger YB-Debütant Mambwa: «Ich habe mich einfach nur gefreut»

16-jähriger YB-Debütant Mambwa: «Ich habe mich einfach nur gefreut»

31.08.2025

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

16-jähriger YB-Debütant Mambwa: «Ich habe mich einfach nur gefreut»

16-jähriger YB-Debütant Mambwa: «Ich habe mich einfach nur gefreut»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

ESAF-Boss Jakob Kamm. «Als OK-Präsident war ich neutral, als Privatperson hoffte ich auf Orlik»

ESAF-Boss Jakob Kamm«Als OK-Präsident war ich neutral, als Privatperson hoffte ich auf Orlik»

Schwingen. Nicht alle waren zufrieden mit ihrem Eidgenössischen Fest

SchwingenNicht alle waren zufrieden mit ihrem Eidgenössischen Fest

Trotz offensichtlicher Fehlentscheide. Schwingfans sind gegen den Videobeweis: «Der VAR ist etwas für die Fussballwelt!»

Trotz offensichtlicher FehlentscheideSchwingfans sind gegen den Videobeweis: «Der VAR ist etwas für die Fussballwelt!»