SailGP kehrt zurück nach Europa! Die südenglische Hafenstadt Portsmouth ist Schauplatz des mit Spannung erwarteten Events. Wie schlägt sich das Schweizer Team, dem zuletzt Roger Federer einen Besuch abstattete?

Redaktion blue Sport Luca Betschart

Adrenalingeladene Rennen, legendäre Schauplätze, rivalisierende Nationenteams und rekordverdächtige Geschwindigkeiten. SailGP ist der aufregendste Wettkampf auf dem Wasser – angetrieben von der Natur.

Die besten Segler*innen der Welt kämpfen auf High-Tech-Katamaranen, die mit Foils und Starrflügeln über das Wasser fliegen und dabei bis zu 100 km/h erreichen. Jedes Rennen dauert maximal 15 Minuten – Spannung pur!

Die Saison 24/25 führt die Teams über vier Kontinente an 14 spektakuläre Austragungsorte. Mit dabei: Die Schweiz! Auch in dieser Saison geht das Swiss SailGP Team an den Start – und erhielt zuletzt Besuch von Tennis-Ikone Roger Federer.