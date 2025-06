Unfassbare Szene zwischen Schlegel und Lüscher – keiner will den Platz zuerst betreten

Michael Moser bärenstark! Der Berner Gast bodigt keinen Geringeren als Samir Leuppi, der beide Kämpfe zuvor gewonnen hat. Es scheint, dass sich Leuppi beim Gang wehgetan hat. Er humpelt vom Schwingplatz in die Mittagspause.

Unglaublich wie Samuel Giger einen Konterversuch von Marcel Räbsamen nach seinem ersten Kurz unterbindet. Giger dreht sich noch entscheidend ab. Der Gang ist eine Augenweide. Giger zieht, Räbsamen zieht. Der Ausgang völlig offen. Dann zieht Giger und kommt gut rein, Räbsamen rettet sich am Boden aber stark – und das mehrfach. Der Gang erinnert stark an jenen vom vergangenen Wochenende zwischen Räbsamen und Fabian Staudenmann am Schwarzsee (Gestellt): Ein Spektakel-Gestellter. So endet auch der Gang in St.Gallen gestellt. Die verdiente Neun für beide. Giger muss den zweiten Gestellten hinnehmen.

Domenic Schneider und Werner Schlegel standen sich beim letztjährigen NOS im Schlussgang gegenüber. Damals gewann Schlegel nach zehn Minuten. Heute braucht er deren fünf. Schlegel meistert die schwere Aufgabe gegen Schneider und holt den dritten Sieg.

Da war ich noch von Otts Arbeitssieg am schreiben und schon liegt Nicola Wey auf dem Rücken. Armon Orlik gewinnt wie im 2. Gang im ersten Zug. Maximalnote.

Ein Arbeitssieg für Damian Ott. Er holt sich seine erste Maximalnote ab. Kurz vor Anbruch der Schlussminute wirft er Janos Bachmann platt auf den Rücken.