«Willst du mit mir gehen?» – wie die Geschwister Vergé-Depré zusammengefunden haben 01.04.2025

Die Beachvolleyball-Geschwister Anouk (33) und Zoé Vergé-Depré (27) spannen zusammen. Die beiden verraten, durch welch romantische Geste das Duo zusammenfand und was die grösste Herausforderung wird.

Sandro Zappella

Auf diese Saison hin kommt es in der Beachvolleyball-Szene zum Traum-Duo Zoé Vergé-Depré und Anouk Vergé-Dépre. Als Team «Zouk», ein Mix der Vornamen Zoé und Anouk, wollen die Schwestern zukünftig antreten. Das Wort hat aber noch eine andere Bedeutung: «Wir sind halb aus der Schweiz und halb aus Guadeloupe. Dort ist Zouk eine Musikrichtung und zugleich auch ein Auffordern zum Tanzen», erklärt Anouk Vergé-Depré. Der Teamname sei deshalb auch ein Symbol für die Lebensfreude, welche sie ausstrahlen wollen.

Die Schwestern spielen zum ersten Mal auf der Tour zusammen. Dies wurde möglich, weil Joana Mäder (spielte mit Anouk) und Esmée Böbner (spielte mit Zoé) – die bisherigen Partnerinnen der beiden – im letzten Sommer eine Pause einlegten oder zurücktraten. An der Pressekonferenz vor dem Saisonstart erklären die beiden, wie es zur Zusammenarbeit kam: «Eigentlich hat es schon immer ein wenig im Hinterkopf geschwirrt. Unsere Familie hat uns immer gepusht und gesagt: ‹Wir kennen da zwei Spielerinnen, die haben keine Partnerinnen. Kommt da etwas?›»

Doch Zoé Vergé-Depré erklärt, dass dies zuerst bilateral habe besprochen werden müssen: «Für uns war aber klar, dass wir das erstmal zu zweit durchbesprechen wollen. Wir mussten uns erst klar werden, ob wir das wirklich wollen, bevor jemand aussenstehendes darauf Einfluss nimmt. Wir haben das extra auch ein wenig geheim gehalten. Unsere Eltern haben erst am Schluss, als es wirklich klar war, dass wir es machen wollen, davon erfahren.»

Ein Antrag wie früher in der Schule

Zoé, die sechs Jahre jüngere der beiden Schwestern, erklärt dann, wie sie ihre Annäherungen offiziell machen wollte: «Nach dem vielen Diskutieren habe ich gedacht, es braucht doch noch ein offizielles Fragen. So wie früher, als man jemanden gefragt hat: ‹Willst du mit mir gehen?›»

Sie habe ihre Schwester fragen wollen, ob sie ihre Beach-Partnerin werden wolle. Also habe sie ein Zettelchen geschrieben, mit den Antwort-Feldern «Ja», «Nein», «Vielleicht» und es Anouk in den Briefkasten gelegt: «Ein paar Tage später hatte ich die Antwort mit einem ‹Ja› und etwas Schokolade dazu», erklärt Zoé lachend.

Zoé und Anouk Vergé-Depré posieren während der Medienkonferenz vor dem Start der Beachvolleyball-Saison. KEYSTONE

Nun spricht die 27-Jährige von einem Neustart und erklärt das Zusammenspielen mit der Schwester wie folgt: «Ob positive oder negative Emotionen, man merkt, dass es einem nochmals näher geht.» Es sei die Schwester, die Familie, da komme schon mal der Instinkt auf, den anderen vielleicht schützen zu wollen.

Um Geschäftliches und Privates zu trennen, haben die beiden ein paar Regeln aufgestellt: «Wir haben zum Beispiel auf WhatsApp zwei Chats, einen privaten und einen beruflichen. So können wir trennen, wann wir als Schwestern und wann als Beach-Partnerinnen aufeinander zugehen», erklärt Anouk Vergé-Depré.

Die alten Rollen abschütteln

Ein Thema, welches den beiden bewusst ist und gegen das sie ankämpfen wollen, sind ihre Rollen als grosse Schwester und kleine Schwester: «Das waren sicher die Verhältnisse, welche wir lange hatten, mit denen wir aufgewachsen sind», erklärt Zoé. Im Spiel sei es so, dass beide füreinander da sein müssen: «Wir haben das mit dem Mentaltrainer auch schon gut auseinandergenommen, weil wir das Gefühl hatten, das könnte eine Gefahr sein, dass wir immer wieder in diese Rollen schlüpfen.»

Die Tatsache, als Schwestern in einem Team zu spielen, beschreibt Anouk wie folgt: «Wir sind sicher direkter, dementsprechend triggert vielleicht auch mal etwas mehr. Auf der anderen Seite verzeiht man einander sicher auch schneller.» Die Connection sei aber auch eine Stärke, auch wenn man aufpassen müsse, was man in welchen Momenten sage.

Der Rückschlag in der Vorbereitung

Die Saison für das Team «Zouk» begann jedoch mit einem Rückschlag. Anouk renkte sich im Trainingslager in Brasilien den Zeh offen aus. Sie musste die Bänder und Kapseln nähen und anschliessend in eine Reha: «Wir haben langsam wieder begonnen. Ich hatte erst eine Metallschiene drin.» Mit dem Verlauf der Reha sei sie aber sehr happy: «Am Anfang musste ich mit einem Schuh in den Sand – nicht, was man sich als Beachvolleyballerin vorstellt.» Mittlerweile könne sie mit Tape aber spielen und seit rund einer Woche wieder voll trainieren.

Am heutigen Dienstag fliegen die beiden für ein gemeinsames Trainingslager nach Rio. Danach steht in Brasilien auch gleich das erste Turnier an, die Erwartungen sind aber nicht allzu hoch: «Die Vorbereitung war sicher nicht optimal, wir konnten erst vor einer Woche wieder zusammen Spielsituationen trainieren. Jetzt geht es darum, unsere Team-Identität auf den Platz zu bringen und herauszufinden, was funktioniert für uns», erklärt Anouk.

In erster Linie sei es generell wichtig, geduldig zu sein. Deshalb sei Ziel Nummer 1, alles Schritt für Schritt zu nehmen. Ohne Ambitionen werden sie die Saison aber natürlich nicht angehen: «Klar, dieses Jahr sind eine EM und eine WM, da wollen wir sicher performen und gut sein», hält die ältere der beiden Schwestern fest.