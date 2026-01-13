  1. Privatkunden
blue Zoom ist hautnah dabei «Wir sind stolz» – SailGP kehrt dieses Jahr nach Genf zurück

Patrick Lämmle

13.1.2026

Die besten Segler der Welt kämpfen auf dem Genfersee um den Sieg.
Die besten Segler der Welt kämpfen auf dem Genfersee um den Sieg.
Keystone

Beim ersten SailGP-Rennen in der Schweiz rast das Schweizer Team um Skipper Sébastien Schneiter vergangenes Jahr auf den 3. Rang. Nun ist klar: Auch 2026 fliegen die Katamarane über den Genfersee.

Redaktion blue Sport

13.01.2026, 15:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im September 2025 machte die SailGP erstmals Halt in Genf.
  • Am 19. und 20. September 2026 wiederholt sich das Spektakel.
  • «Wir sind stolz, erneut vor unserem Publikum antreten und in diesem Jahr um den Sieg kämpfen zu dürfen», so Steuermann Sébastien Schneiter.
  • blue Zoom überträgt auch in der neuen Saison alle Rennen.
Mehr anzeigen

Genf feierte sein SailGP-Debüt im September 2025, als ein ausverkauftes Publikum die Ufer des Genfersees säumte, um in einer der spektakulärsten Kulissen der Welt die spannendsten Rennen auf dem Wasser zu verfolgen.

Über 8500 Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für eine unvergessliche Atmosphäre. Nach dem riesigen Publikumserfolg kehren die fliegenden Katamarane bereits in diesem Jahr auf den Genfersee zurück und nicht wie zunächst angedacht im Jahr 2027. Die Rennen finden am 19. und 20. September statt.

«Wir sind stolz, erneut vor unserem Publikum antreten und in diesem Jahr um den Sieg kämpfen zu dürfen», betonte Steuermann Sébastien Schneiter. «Nichts ist besser als die Unterstützung unserer Fans – das verschafft uns einen zusätzlichen Vorteil.»

Segel-Spektakel auf dem Genfersee. Die Schweiz schafft den Sprung auf das Podest: «Die Stimmung war verrückt»

Segel-Spektakel auf dem GenferseeDie Schweiz schafft den Sprung auf das Podest: «Die Stimmung war verrückt»

«Die Rückkehr nach Genf ist ein wichtiger Moment, während wir weiterhin einen stimmigen Jahreskalender an einigen der ikonischsten Destinationen der Welt aufbauen», freute sich Serien-CEO Russell Coutts. «2025 haben wir hier eines der grössten Outdoor-Sportevents erlebt, das je in der Stadt organisiert wurde – und das grösste überhaupt auf dem See.»

Auch in diesem Jahr siehst du alle SailGP-Rennen im Free-TV auf blue Zoom.

Aus dem Archiv

SailGP-Chef: «Früher mussten wir uns beweisen. Heute kommen die Leute zu uns»

SailGP-Chef: «Früher mussten wir uns beweisen. Heute kommen die Leute zu uns»

Julien di Biase ist der Chief Operating Officer der SailGP-Serie. Mit blue News spricht der Waadtländer über die rasante Entwicklung des Events und seine Zukunftspläne.

12.09.2025

Hier trifft SailGP-Steuermann Schneiter Tennis-Ikone Federer

Hier trifft SailGP-Steuermann Schneiter Tennis-Ikone Federer

01.07.2025

