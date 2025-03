Die Schweizer Männerstaffel (8) gewinnt sensationell WM-Silber. Keystone

Die Männer bescheren der Schweiz die dritte Medaille an der Nordisch-WM in Trondheim. Cyril Fähndrich, Jonas Baumann, Jason Rüesch und Valerio Grond holen in der Staffel Silber.

Keystone-SDA SDA

Gold sicherte sich überlegen Norwegen mit Schlussläufer Johannes Hösflot Klaebo, Bronze ging an Schweden. Für Rekordmann Klaebo ist es die 14. WM-Medaille, für die norwegische Staffel der 13. WM-Triumph in Folge.