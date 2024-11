Wontorra: «Hätte nicht erwartet, dass ich mit 75 noch in den Knast komme»

TV-Legende Jörg Wontorra mit seiner Tochter Laura Wontorra, die ebenfalls Sportmoderatorin ist. imago

Aufregung um Jörg Wontorra. Der bekannte deutsche TV-Moderator wurde in Spanien vorübergehend festgenommen und ins Gefängnis gebracht.

Jan Arnet Jan Arnet

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der deutsche TV-Moderator Jörg Wontorra wurde einem Medienbericht zufolge in Spanien verhaftet und mehrere Stunden in Untersuchungshaft gesteckt.

Grund dafür war eine Verwicklung in ein Verkehrsdelikt vor einigen Monaten.

«Ich habe schon viel erlebt. Aber dass ich mit 75 noch eine Knastzelle von innen sehe, hätte ich auch nicht erwartet», sagt Wontorra der «Bild»-Zeitung. Mehr anzeigen

Jörg Wontorra organisiert derzeit ein Golfturnier in Marbella, bei dem ehemalige Fussballprofis gegen Sportjournalisten antreten. Doch bei seiner Ankunft im Hardrock-Hotel von Marbella wurde offenbar ein Alarm im Computersystem ausgelöst.

Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, tauchten am frühen Morgen auf einmal fünf Beamte der «Policia Nacional» vor seiner Tür auf und nahmen ihn fest. Der 75-Jährige wurde ins Gefängnis von Marbella gebracht, wo er Handy, Uhr und Portemonnaie abgeben musste, bevor er in eine Zelle für Untersuchungshäftlinge kam.

Vor einigen Monaten war Wontorra, der beliebte Sportsendungen wie «Doppelpass» oder «Sportschau» moderierte, in ein Verkehrsdelikt verwickelt. Eine polizeiliche Vorladung, die er erhalten sollte, erreichte ihn jedoch nicht, da er in Spanien offiziell nicht gemeldet ist.

Nach drei Stunden wieder frei

Mit Hilfe eines spanischen Anwalts, der die Angelegenheit klären konnte, wurde Wontorra nach rund drei Stunden wieder freigelassen. «Ich habe schon viel erlebt. Aber dass ich mit 75 noch eine Knastzelle von innen sehe, hätte ich auch nicht erwartet», wird Wontorra in der «Bild» zitiert.

Eine Verhaftung als Folge eines Verkehrsdeliktes ist zwar selten, kann aber vorkommen, wie der Fall des TV-Moderators zeigt. In Spanien wird oftmals schärfer durchgegriffen als in anderen Ländern. So kann es auch passieren, dass das Fahrzeug beschlagnahmt wird, sollte bei einer Kontrolle auffallen, dass es noch offene Bussgeldzahlungen gibt.

Videos aus dem Ressort

Schär: «Ich würde gerne besser mit Niederlagen umgehen können» Fabian Schär beantwortet im Fussball-Talk Heimspiel drei etwas andere Fragen ... 13.11.2024