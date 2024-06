Adam Yates gewinnt die Tour de Suisse mit 22 Sekunden Vorsprung vor seinem Teamkollegen Joao Almeida Keystone

Der Sieger der 87. Tour de Suisse heisst Adam Yates. Der Brite verteidigt im abschliessenden Bergzeitfahren von Aigle nach Villars-sur-Ollon seine Führung im Gesamtklassement um 22 Sekunden gegenüber seinem portugiesischen Teamkollegen Joao Almeida.

SDA

Den Tagessieg im Waadtland – den zweiten nach demjenigen am Freitag in der Kürzest-Etappe nach Blatten-Belalp – sicherte sich Almeida. Der 25-jährige Portugiese absolvierte die 15,7 km und rund 850 Höhenmeter um neun Sekunden schneller als Yates. Dies reichte dem Briten der mit 31 Sekunden Vorsprung in das Zeitfahren gestiegen war.

Wie Almeida kommt auch der 31-jährige Yates in der diesjährigen Schweizer Landesrundfahrt auf zwei Etappensiege. Am Donnerstag (in Cari) und Samstag (Villars-sur-Ollon) gewann er je eine Bergankunft, dazu belegte er am Mittwoch auf dem Gotthardpass, am Freitag in Blatten-Belalp und im Bergzeitfahren jeweils den 2. Rang.

Yates kann man als Spezialisten für einwöchige Rundfahrten bezeichnen. Solche gewann er schon ein halbes Dutzend, zuletzt in diesem Februar die Oman-Rundfahrt und davor im Frühling 2023 die Tour de Romandie. Zudem beendete er die letztjährige Tour de France im 3. Gesamtrang hinter dem überlegenen dänischen Sieger Jonas Vingegaard und seinem zweitklassierten UAE-Teamkollegen Tadej Pogacar.

Bester Schweizer im Tagesklassement war Matteo Badilatti (21.), der 2:20 Minuten auf Almeida verlor. Über die acht Renntage gesehen war ebenfalls der 31-jährige Bündner stärkster Schweizer. Auf Gesamtsieger Yates büsste er als 15. zehneinhalb Minuten ein.

We present to you the winner of #tds2024 and his mighty dog Zoe👑😍

.@AdamYates7 @TeamEmiratesUAE pic.twitter.com/MhoaExlNOY — Tour de Suisse (@tds) June 16, 2024

sda