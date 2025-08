Noah Lyles und Kenny Bednarek hatten nach dem Rennen über 200 m Redebedarf. Bild: Keystone

An den amerikanischen Meisterschaften in Eugene im US-Bundesstaat Oregon setzt sich Noah Lyles über 200 m durch. Im Ziel gerät der Sprintstar mit seinem langjährigen Rivalen Kenny Bednarek aneinander.

Am letzten Tag der Trials, an denen die amerikanischen Tickets für die WM in Tokio vom 13. bis 21. September vergeben wurden, triumphierte Noah Lyles über die halbe Bahnrunde in der Jahresweltbestzeit von 19,63 Sekunden knapp vor Kenny Bednarek (19,67). Erst auf den letzten Metern zog der dreifache 200-m-Weltmeister an seinem langjährigen Rivalen vorbei.

Nach dem Zieldurchlauf kam es zu einem hitzigen Streit zwischen den beiden. Lyles warf Bednarek einen provokanten Blick zu, worauf dieser den 100-m-Olympiasieger von Paris in den Rücken stiess. Daraufhin lieferten sich die beiden ein Wortgefecht. «Was er gesagt hat, ist egal. Aber was er getan hat, unsportlicher Mist, und das akzeptiere ich nicht», erklärt Bednarek in einem Interview seinen Schubser und macht klar: «Das sind kleine persönliche Dinge, aber wir kriegen das schon hin.»

Richardson verpasst nach Festnahme Finaleinzug

Bei den Frauen doppelte Melissa Jefferson-Wooden nach ihrem Sieg über 100 m nach. Damit zeigte die 24-Jährige eindrücklich, dass sie in Tokio im Sprint die Frau sein wird, die es zu schlagen gilt. Sie absolvierte die 200 m in 21,84 Sekunden und siegte vor Anavia Battle (22,12) und Olympiasiegerin Gabby Thomas (22,20).

100-m-Weltmeisterin Sha'Carri Richardson hat es derweil nicht geschafft, den Final über 200 m zu erreichen. Nach einer turbulenten Woche, in der sie wegen eines Streits mit ihrem Partner, dem Sprinter Christian Coleman, festgenommen worden war, scheiterte sie in den Halbfinals als Vierte (22,56). Dennoch wird Richardson in Tokio über 100 m als amtierende Weltmeisterin antreten.

