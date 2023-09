Armand Duplantis strahlt: Wieder Weltrekord Keystone

Stabhochspringer Armand Duplantis hat ein weiteres Mal seinen Weltrekord gesteigert.

Der Olympiasieger und Weltmeister aus den USA, der für Schweden startet, überquerte beim Diamond-League-Finale in Eugene 6,23 m. Damit sprang der 23-Jährige einen Zentimeter höher als bei einem Hallen-Meeting am 25. Februar im französischen Clermont-Ferrand.

NEW WORLD RECORD: ARMAND DUPLANTIS 🇸🇪 6.23 MTS IN THE POLE VAULT AT EUGENE 2023 DIAMOND LEAGUE 💎🔥 pic.twitter.com/01HMJoAe8s — Panam Sports (@PanamSports) September 17, 2023

Seine Freiluft-Bestmarke hatte Duplantis bei der Leichtathletik-WM im vergangenen Jahr ebenfalls in Eugene in den USA auf 6,21 Meter geschraubt. Bei der erfolgreichen Titelverteidigung in Budapest war der nur «Mondo» genannte Duplantis vor drei Wochen in Budapest noch knapp an 6,23 m gescheitert.

Die Äthiopierin Gudaf Tsegay, die im August in Budapest Weltmeisterin über 10'000 m wurde, verbesserte den Weltrekord über 5000 m deutlich. Mit einer Zeit von 14:00,21 Minuten nahm die 26-Jährige an der Westküste der USA der Kenianerin Faith Kipyegon, die im Juni in Paris einen Weltrekord aufgestellt hatte, fast fünf Sekunden ab.

WORLD RECORD🤯



Gudaf Tsegay smashes @FaithKipyegon_'s 5000m world record with 14:00.21 to become Diamond League champion 🇪🇹 pic.twitter.com/6TyGbLELBe — World Athletics (@WorldAthletics) September 17, 2023

sda