Tadej Pogacar ist im Schlussanstieg nach Mûr-de-Bretagne erneut der Stärkste. Bild: Keystone

Tadej Pogacar ist nach der 7. Etappe der 112. Tour de France wieder Leader. Der Vorjahressieger holt sich in dem kurzen, aber knackigen Schlussanstieg nach Mûr-de-Bretagne den zweiten Etappensieg in diesem Jahr.

Pogacar siegte nach den hügeligen 197 km vom Küstenort Saint-Malo nach Mûr-de-Bretagne im Sprint einer kleinen Gruppe scheinbar ohne ans Limit zu gehen vor seinem Rivalen Jonas Vingegaard und dem Briten Oscar Onley. Dass sein Edelhelfer João Almeida sechs Kilometer vor dem Ziel in einen Massensturz verwickelt war und sich mit grossen Schürfwunden ins Ziel mühte, trübte den ansonsten optimal verlaufenen Tag von Pogacar. «Es ist nur ein perfekter Tag, wenn João okay ist. Ich hoffe, er ist es», sagte Pogacar in einer ersten Reaktion.

Pogacar führt das Gesamtklassement nun mit 54 Sekunden vor dem belgischen Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel an. Der Franzose Kévin Vauquelin belegt Rang 3 mit einem Abstand von 1:11 Minuten auf Pogacar.

Mathieu van der Poel, der sich am Donnerstag mit einem Effort die Gesamtführung noch einmal zurückerobert hatte, musste in der letzten Steigung abreissen lassen und büsste rund eineinhalb Minuten ein. Der niederländische Klassiker-Spezialist, Gewinner der 2. Etappe am letzten Sonntag, fiel in der Gesamtwertung auf Platz 5 zurück.

Am Wochenende dürften die Sprinter auf zwei jeweils flachen Etappen um den Tagessieg kämpfen, ehe am Montag, 14. Juli – dem französischen Nationalfeiertag -, die anspruchsvolle zehnte Etappe mit 4450 Höhenmetern auf dem Programm steht.