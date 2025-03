Lewis Hamilton freut sich über seinen Sprint-Sieg in China Keystone

Lewis Hamilton feiert in seinem zweiten Rennen im Ferrari den ersten Sieg. Der Rekordweltmeister gewinnt in Schanghai den ersten Sprint der Formel-1-Saison und sorgt damit für eine doppelte Premiere.

Lewis Hamilton setzte sich im Rennen über 19 Runden vor Oscar Piastri im McLaren und Weltmeister Max Verstappen im Red Bull durch. Der aus der Pole-Position gestartete Engländer verteidigte am Start seine Führung und feierte mit fast sieben Sekunden Vorsprung letztlich einen souveränen Start-Ziel-Sieg.

Die Überraschung nach der Enttäuschung

Damit sorgte Hamilton auf einer Strecke, auf der er sich äusserst wohl fühlt und er den Grand Prix schon sechsmal gewonnen hat, gleich für eine doppelte Premiere. Für den 40-jährigen Briten, mit 105 GP-Siegen der Rekordhalter, war es der erste Sieg im 2021 eingeführten Sprint-Format. Das Gleiche gilt für Ferrari.

Für die Scuderia und Hamilton ist es ein Triumph, den so nach dem enttäuschenden Saisonauftakt in Melbourne so schnell wohl kaum jemand für möglich gehalten hätte. Am vergangenen Sonntag mussten sich der siebenfache Champion und sein Teamkollege Charles Leclerc im Grand Prix von Australien mit den Rängen 10 und 8 begnügen. Ein Neustart, den sich Hamilton in seinem ersten Rennen nach zwölf Jahren bei Mercedes anders vorgestellt hatte.

WM-Leader Norris erneut fehlerhaft

Lando Norris, der nach seinem Sieg beim Saisonauftakt in Melbourne als klarer Favorit ins zweite GP-Wochenende gegangen war, patzte nach dem Qualifying auch im Rennen. Der von Startplatz 6 losgefahrene Engländer fiel nach einem Fehler in der Startrunde auf Platz 9 zurück, sicherte sich dank eines Überholmanövers in der Schlussphase gegen Lance Stroll (Aston Martin) als Achter aber immerhin noch einen WM-Punkt. Norris für die die WM-Wertung vor dem Grand Prix von China am Sonntag (8.00 Uhr Schweizer Zeit) mit zwei Zählern Vorsprung auf Verstappen an.

Sauber weit zurück

Die Fahrer des Teams Sauber gingen derweil leer aus. Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg belegten die Plätze 18 respektive 19. Der Rookie aus Brasilien und der deutsche Routinier, der nach seinem überraschenden 7. Platz in Australien das Sprintrennen wegen kurzfristigen Umbauten an seinem Auto aus der Boxengasse in Angriff nehmen musste, kamen nie in die Nähe der Punkteränge.