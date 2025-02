Frust statt Freude über Platz 5: Niklas Hartweg. Bild: Keystone

Niklas Hartweg belegt an der WM in Lenzerheide im Einzel einen starken 5. Platz. Der Schwyzer kann sich über dieses Resultat vor 6300 Zuschauern nicht freuen, denn es wäre viel mehr möglich gewesen.

Keystone-SDA, sda SDA

Mit zwei Fehlern fällt man in der Regel ausser Rang und Traktanden. Doch nach und nach zeichnete sich ab, dass dank der starken Laufleistung für den früh Hartweg doch noch etwas möglich sein würde. Und tatsächlich: Plötzlich lag die Medaille wieder in Griffweite, ehe dann eben doch vier Athleten schneller waren.

Hartweg leistete sich bei der zweiten Schiesseinlage zunächst einen Fehler. Im Einzel wird dies mit einer Strafminute abgegolten, weshalb die Treffer in dieser Disziplin besonders wichtig sind – eine Strafrunde würde nur gut 20 Sekunden kosten. Mit dem Fehler mit der 20. und letzten Patrone schoss er sich vom Podest.

Im Biathlon gibt es keinen Konjunktiv. Gleichwohl: Hätte Hartweg immer getroffen, wäre er Zweiter geworden hinter dem Sieger Eric Perrot aus Frankreich, mit einem Fehler Dritter hinter hinter dem Italiener Tommaso Giacomel. Bronze ging nun aber an Quentin Fillon Maillet, der mit drei (!) Fehlern 16 Sekunden Vorsprung gegenüber Hartweg ins Ziel brachte.

Johannes Thingnes Bö, Sieger im Sprint und der Verfolgung, öffnete die Türe für die Konkurrenten mit drei Fehlschüssen im ersten Anschlag. Nach fünf Strafminuten resultierte letztlich ein Platz knapp in den Top 20. Auch die anderen Norweger leisteten sich ungewohnte Schwächen.

Ausgerechnet der so treffsichere Sebastian Stalder setzte das erste Projektil neben das Ziel. Die nächsten 19 Scheiben räumte er ab. Der Zürcher Oberländer verfehlte die Top Ten als Elfter nur knapp. Joscha Burkhalter war läuferisch gut unterwegs, kassierte aber vier Strafminuten.

Das Schweizer Team hat nun bei der Heim-WM schon dreimal an der Medaille geschnuppert. Zweimal war Lena Häcki-Gross nach dran. Nun Hartweg, der am Donnerstag in der Single-Mixed-Staffel mit Amy Baserga den nächsten Anlauf nimmt.