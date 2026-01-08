  1. Privatkunden
Biathlon-Star über verstorbenen Freund Giacomel: «Er sollte hier sein und ist es nicht»

dpa

8.1.2026 - 07:00

Der italienische Biathlet Tommaso Giacomel trauert um seinen Kollegen Sivert Bakken.
Der italienische Biathlet Tommaso Giacomel trauert um seinen Kollegen Sivert Bakken.
bild: IMAGO / Funke Foto Services

Der plötzliche Tod Bakkens erschüttert viele im Biathlonsport. Wie Tommaso Giacomel zwischen Trauer und Hoffnung seinen Fokus sucht – und was er seinem verstorbenen Freund widmen will.

DPA

08.01.2026, 07:00

Tommaso Giacomel konnte bei den Erinnerungen an seinen gestorbenen Freund Sivert Bakken seine Tränen nicht zurückhalten. «Es geht auf und ab. Ich habe viele negative Gedanken, vor allem abends, wenn ich ins Bett gehe und die Augen zumache», sagte der italienische Biathlet bei einer Presserunde in Oberhof. «Aber ich habe Glück, dass ich zu Hause meine Freundin und meine Familie habe. Sie sind eine grosse Hilfe, ohne sie wäre es noch viel härter.»

Am Donnerstag absolvieren die Biathleten mit dem Sprint beim Weltcup in Oberhof das erste Rennen nach dem plötzlichen Tod des Norwegers. Bakkens Teamkollege Johan-Olav Botn hatte den 27-Jährigen am 23. Dezember tot in dessen Hotelzimmer in Lavazé gefunden. Er trug bei seinem Auffinden eine Höhenmaske. Die Norweger waren zum Höhentraining in Italien. Die Ergebnisse der Autopsie könnten erst Anfang März vorliegen.

Tot im Hotelzimmer aufgefunden. Norwegischer Biathlet Sivert Guttor Bakken gestorben

Tot im Hotelzimmer aufgefundenNorwegischer Biathlet Sivert Guttor Bakken gestorben

Beerdigung am Dienstag in Lillehammer

Die Beerdigung Bakkens ist am kommenden Dienstag in Lillehammer. Viele des norwegischen Teams werden vor Ort sein, wie Teammanager Per Arne Botnan norwegischen Medien bestätigte. Man fliege am Montag nach Norwegen, um nach der Beerdigung am Dienstagabend nach Deutschland zurückzukehren. Am Mittwoch startet der Weltcup in Bayern mit der Frauen-Staffel.

Noch steht nicht fest, ob Giacomel mit Blick auf den Weltcup in Ruhpolding es auch schafft. «Ich wäre gerne dabei», sagte der 25-Jährige, der seit 2017 mit Bakken befreundet war. 

Olympiasieg für den toten Freund

Das erste Treffen mit den Norwegern am Montag in der Umkleidekabine im Oberhofer Stadion sei furchtbar gewesen. «Ich habe sofort angefangen zu weinen. Er sollte hier sein und ist es nicht», sagte Giacomel. Sein Fokus beim Training am Dienstag sei gegen null gegangen. 

Trotz der tiefen Trauer starte er aber. «Ich werde mein Bestes geben, um ihn stolz zu machen. Und das ist das, was Sivert gewollt hätte. Ich wäre nicht hier, wenn ich nicht bereit wäre zum Start», sagte der Italiener. Einen möglichen Olympiasieg bei den Winterspielen in Antholz im Februar würde er seinem Freund widmen, der auch gute Chancen auf eine Nominierung hatte.

Psychologische Unterstützung hat sich Giacomel noch nicht geholt. Hilfe sucht er bei seiner Freundin, die im vergangenen Jahr ebenfalls eine enge Freundin verlor. «2025 war schwer für uns als Paar. Wir stärken uns gegenseitig», sagte Giacomel sichtlich bewegt.

Mehr zum Tod von Sivert Bakken

Bakken war zuversichtlich. Freundin erzählt von letztem Gespräch mit verstorbenem Biathlet

Bakken war zuversichtlichFreundin erzählt von letztem Gespräch mit verstorbenem Biathlet

Hintergründe nicht geklärt. Familie von verstorbenem Biathlet Bakken schaltet Anwälte ein

Hintergründe nicht geklärtFamilie von verstorbenem Biathlet Bakken schaltet Anwälte ein

Detail kommt ans Licht. Norwegischer Biathlet Bakken trug bei Tod eine Höhenmaske

Detail kommt ans LichtNorwegischer Biathlet Bakken trug bei Tod eine Höhenmaske

