Claudia Pechstein macht mit 53 Jahren Schluss im Spitzensport Keystone

Claudia Pechstein beendet ihre glanzvolle, lange Karriere. Die Deutsche zieht sich im Alter von 53 Jahren aus dem Spitzensport zurück.

Keystone-SDA SDA

«Es reicht jetzt. Ich habe immer gesagt, wenn alles vorbei ist, höre ich auf. Damit kann ich die Schlittschuhe jetzt an den Nagel hängen», sagte die fünffache Olympiasiegerin und sechsfache Weltmeisterin an einer Pressekonferenz. Künftig wolle sie als Trainerin und Beraterin weitermachen. «Ich stehe also noch auf dem Eis, aber nicht mehr als Sportlerin.»

Der Rücktritt folgt auf das vor wenigen Tagen vermeldete Ende eines Rechtsstreits mit dem Internationalen Eislauf-Verband (ISU). Die beiden Parteien haben sich nach eigenen Angaben im Zwist um Schmerzensgeld und Schadenersatz in Höhe von rund 8,4 Millionen Euro aussergerichtlich geeinigt.

Die Berlinerin hatte die ISU wegen einer vor 16 Jahren ihrer Meinung nach zu Unrecht verhängten zweijährigen Doping-Sperre verklagt. Sie hatte den Gebrauch von unerlaubten Mitteln stets bestritten und dies auch vor Gericht wiederholt.