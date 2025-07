Dario Cologna bewirbt sich um einen Sitz in der Athleten-Kommission des IOC. Keystone

Dario Cologna will in die Sportpolitik. Der 39-jährige Bündner kandidiert gemäss einer Mitteilung von Swiss Olympic für einen Sitz in der Athleten-Kommission des IOC.

Keystone-SDA SDA

Der vierfache Langlauf-Olympiasieger bewirbt sich mit zehn weiteren Kandidatinnen und Kandidaten für einen der zwei freien Sitze der Athletes' Commission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Die Wahl findet während den Winterspielen im kommenden Jahr in Mailand/Cortina statt. Das Ergebnis der Wahl gibt das IOC am Donnerstag, 19. Februar, bekannt. Swiss Olympic unterstützt Colognas Kandidatur «mit viel Enthusiasmus».

«An den Olympischen Spielen habe ich die grossartigsten Momente meiner sportlichen Karriere erlebt. Es wäre mir daher eine grosse Ehre und Freude, mich auch in Zukunft für die olympische Bewegung sowie die Athletinnen und Athleten zu engagieren», wird Cologna in der Medienmitteilung von Swiss Olympic zitiert.

Bei einer Wahl wäre Cologna der erste Schweizer Vertreter in diesem Gremium. Die Eishockeyspielerin Florence Schelling (2022), der Skirennfahrer Didier Cuche (2014) und der Judoka Sergei Aschwanden (2012) waren mit ihren Bewerbungen gescheitert.