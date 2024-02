Die grösste Schweizer Hoffnung: Lena Häcki-Gross. KEYSTONE

In Nove Mesto na Morave, übersetzt Neustadt in Mähren, werden in den kommenden zwölf Tagen die Weltmeisterinnen und Weltmeister im Biathlon gekürt. Das Wichtigste im Überblick.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vom 7. bis 18. Februar 2024 findet die Biathlon-WM im tschechischen Nove Mesto statt.

Die Schweiz hofft auf ihre erste WM-Medaille im Biathlon in ihrer Geschichte. Die grössten Trümpfe heissen Lena Häcki-Gross, Niklas Hartweg oder Sebastian Stalder. Auch in den verschiedenen Staffeln könnte der Schweiz ein Exploit gelingen.

Die Strecke in Nove Mesto gilt nicht als speziell anspruchsvoll, aber der Schiessstand hat seine Tücken.

Wie sieht das Programm aus?

Zwischen dem 7. und 18. Februar werden bei der WM 2024 zwölf Titel vergeben. Das Programm sieht folgendermassen aus.

Programm Biathlon-WM 2024 Mittwoch, 07.02.2024 um 17:20 Uhr: Mixed-Staffel

Freitag, 09.02.2024 um 17:20 Uhr: Sprint Frauen

Samstag, 10.02.2024 um 17:20 Uhr: Sprint Männer

Sonntag, 11.02.2024 um 14:30 Uhr: Verfolgung Frauen

Sonntag, 11.02.2024 um 17:05 Uhr: Verfolgung Männer

Dienstag, 13.02.2024 um 17:10 Uhr: Einzel Frauen

Mittwoch, 14.02.2024 um 17:10 Uhr: Einzel Männer

Donnerstag, 15.02.2024 um 18:00 Uhr: Single Mixed Staffel

Samstag, 17.02.2024 um 13:45 Uhr: Staffel Frauen

Samstag, 17.02.2024 um 16:30 Uhr: Staffel Männer

Sonntag, 18.02.2024 um 13:45 Uhr: Massenstart Frauen

Sonntag, 18.02.2024 um 16:30 Uhr: Massenstart Männer

Wer sind die Favoritinnen und Favoriten?

Bei den Männern kommt weiterhin keiner an den Norwegern vorbei. Mit Johannes Thingnes Bö an der Spitze halten die Skandinavier derzeit die ersten sechs Plätze im Gesamtweltcup. Es braucht also auch bei der WM einen besonderen Tag, um den Norwegern die Show zu stehlen.

Bei den Frauen sind die Favoritinnen nicht ganz so leicht zu benennen. Gleich drei Eisen im Feuer haben die Französinnen mit Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon und Lou Jeanmonnot. Sie sind wie Ingrid Landmark Tandrevold aus Norwegen, Lisa Vittozzi aus Italien und Elvira Öberg aus Schweden in den Top 6 und somit vor Lena Häcki-Gross klassiert.

Welches sind die grössten Schweizer Medaillenhoffnungen?

Lena Häcki-Gross stand in diesem Winter im Weltcup schon dreimal auf dem Podest. Die 28-Jährige hat das Potenzial für die erste Schweizer Medaille an einer Biathlon-WM – so wie das Selina Gasparin 2014 bereits einmal an Olympischen Spielen geschafft hat. Auch für Niklas Hartweg oder allenfalls Sebastian Stalder liegt an einem perfekten Tag der Coup drin.

Niklas Hartweg gilt bei den Männern als grösster Schweizer Trumpf. KEYSTONE

Amy Baserga, Aita und Elisa Gasparin sowie Lena Häcki-Gross plus Joscha Burkhalter, Jeremy Finello, Niklas Hartweg und Sebastian Stalder bilden je ein Quartett für die nach Geschlechtern getrennten Staffeln. In den beiden Mixed-Staffeln ist die Chance auf eine Medaille aber grösser.

Wo findet die WM statt?

Nove Mesto liegt in Tschechien und zählt knapp 10'000 Einwohner. Seit 2012 werden dort Weltcup-Rennen im Biathlon ausgetragen, 2013 war die Gemeinde erstmals WM-Gastgeber – Elisa und Aita Gasparin standen schon damals am Start. Auch Weltcup-Rennen im Langlauf oder im Mountainbike finden regelmässig in Nove Mesto statt. Viele Biathleten schwärmen von den begeisterungsfähigen Zuschauern in der Region Mähren.

Wie viel Preisgeld gibt es?

25'000 Euro werden für einen Sieg in einem Einzelwettkampf ausbezahlt. Der Zweitplatzierte erhält 19'000, für den Dritten gibt es 14'000 Euro. Bis zum 30. Platz werden Gelder verteilt, der 30. erhält noch 200 Euro. Insgesamt werden pro Rennen 140'800 Euro ausgeschüttet.

Wie sieht die Wetterprognose aus?

Laut Vorhersagen gibt es deutliche Plusgrade, auch in der zweiten Woche soll es nicht richtig kalt werden. Das heisst: Wer eine gute Alternative zum seit dieser Saison im Wachs verbotenen Fluor hat, wird im Vorteil sein. Die Service-Crew von Swiss-Ski hat die Präparation der Ski bislang sehr gut hingekriegt.

Wie Swiss Ski die Konkurrenz im Labor abhängen will Seit dieser Saison ist fluorhaltiger Wachs im Ski-Weltcup verboten. Bei Swiss Ski entwickelt man derweil im Labor eine eigene Wachsmischung, um sich von der Konkurrenz abzusetzen. 11.12.2023

Abseits eines Bandes entlang der WM-Strecken liegt kein Schnee, weshalb das Schweizer Team für regenerative Trainingseinheiten auch die Rollski im Gepäck hat.

Wie anspruchsvoll ist die Biathlon-Strecke?

Die Laufstrecke gilt nicht als speziell anspruchsvoll, aber der Schiessstand hat seine Tücken. Nach einem Aufstieg muss auf der Geraden zu den Scheiben genügend lang dosiert werden, um den Pulsschlag in den richtigen Bereich zu kriegen. Beim Schiessstand mit den steilen Tribünen kann es ohrenbetäubend laut werden. Ausserdem findet die Mehrzahl der Rennen in der Dunkelheit am frühen Abend statt – unter Flutlicht treten die Biathletinnen und Biathleten sonst fast nie an.

Wer ist der bisher erfolgreichste Biathlon-Athlet an Weltmeisterschaften?

Die meisten WM-Medaillen gewann bisher Ole Einar Björndalen. Der Norweger holte 20 Mal Gold, 14 Mal Silber und 11 Mal Bronze. Sein Landsmann Johannes Thingnes Bö ist ihm auf den Fersen, er heimste bisher 17 Titel ein. Letztes Jahr in Oberhof holte Bö als erster männlicher Biathlet sieben Medaillen bei einer WM: fünf in Gold, einmal in Silber und einmal in Bronze.

SDA/zap