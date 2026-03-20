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Curling-WM Die Schweizerinnen feiern den 9. Sieg in Folge

SDA

20.3.2026 - 06:03

Xenia Schwaller (hinten Mitte) und ihr Team überzeugen an der WM in Calgary weiter
Xenia Schwaller (hinten Mitte) und ihr Team überzeugen an der WM in Calgary weiter
Keystone

Das Schweizer Frauen-Team verlängert seine Erfolgsserie an der WM in Calgary. Das 8:2 gegen die USA ist der neunte Sieg hintereinander.

Keystone-SDA

20.03.2026, 06:03

20.03.2026, 06:50

Selina Rychiger, Fabienne Rieder, Selina Gafner und Skip Xenia Schwaller traten gegen die Amerikanerinnen als klare Favoritinnen an. Die Zwischenbilanzen der beiden Teams vor dem Direktduell verdeutlichten die Stärkeverhältnisse. Die Schweizerinnen verloren nur eine einzige Partie, jene zum Auftakt gegen Japan, wogegen die USA in den vorangegangenen neun Spielen lediglich einen Sieg zustande brachten.

Gleichwohl taten sich die Schweizerinnen lange schwer. Erst im sechsten End sorgten sie mit einem Dreierhaus für klare Verhältnisse. Die 5:2-Führung bauten sie in den folgenden zwei Abschnitten ohne den Vorteil des letzten Steins auf 8:2 aus. Es war die Entscheidung. Die Amerikanerinnen gaben nach acht Ends auf.

Die Schweizerinnen befinden sich dank ihren starken Auftritten auf bestem Weg in die Halbfinals, die die besten zwei Teams nach der Round Robin erreichen. Zumindest den Platz in einem der zwei Viertelfinals hat das Quartett des CC Grasshopper Clubs Zürich auf sicher.

Am Freitag bestreiten die Schweizerinnen ihre letzten zwei Spiele in der Vorrunde. Am Nachmittag Schweizer Zeit ist Italien der Gegner, am Abend Schweden.

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