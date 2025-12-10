  1. Privatkunden
Skicrosserin Fanny Smith «Die grösste Verletzung meiner Karriere war mental»

Sandro Zappella

10.12.2025

Skicrosserin Fanny Smith: «Die grösste Verletzung meiner Karriere war mental»

Skicrosserin Fanny Smith: «Die grösste Verletzung meiner Karriere war mental»

11.11.2025

Am Donnerstag startet in Val Thorens die neue Skicross-Saison. Eine der erfolgreichsten Schweizerinnen ist Fanny Smith. Im Interview mit blue Sport spricht sie über mentale Herausforderungen und die Olympischen Spiele.

Sandro Zappella

10.12.2025, 21:30

2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking holt Fanny Smith im Skicross die Bronze-Medaille für die Schweiz, nun stehen in Milano/Cortina erstmals Olympische Spiele in der Nähe der Heimat an. Das freut die Schweizerin besonders, sie spricht von «speziellen Spielen» und sagt, dass die Schweizer Öffentlichkeit von den Skicrossern jeweils Medaillen erwarten.

Die 33-Jährige verrät im Video-Interview mit blue Sport zudem, dass die grösste Verletzung ihrer Karriere eine mentale war, warum sie damals Jahre brauchte, das Selbstvertrauen wiederzufinden und erklärt, welche Rolle Kampfsport dabei spielte. Das ganze Video gibt es oben im Artikel zu sehen.

Mehr Skicross

Skicross-Olympiasieger Ryan Regez: «Der Druck vor vier Jahren war zermürbend»

Skicross-Olympiasieger Ryan Regez: «Der Druck vor vier Jahren war zermürbend»

11.11.2025

Mehr Skisport

Speed-Asse Gut-Behrami und Suter out. Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor: «Verletzungen haben eine gewisse Alltäglichkeit»

Speed-Asse Gut-Behrami und Suter outFrauen-Cheftrainer Beat Tschuor: «Verletzungen haben eine gewisse Alltäglichkeit»

Ex-Allrounderin setzt auf Speed. Michelle Gisin: «Ich hatte in der letzten Saison vor zwei Sachen Angst …»

Ex-Allrounderin setzt auf SpeedMichelle Gisin: «Ich hatte in der letzten Saison vor zwei Sachen Angst …»

Olympiasieger Ryan Regez. «Der Druck vor den Winterspielen 2022 war zermürbend»

Olympiasieger Ryan Regez«Der Druck vor den Winterspielen 2022 war zermürbend»