Skicrosserin Fanny Smith: «Die grösste Verletzung meiner Karriere war mental» 11.11.2025

Am Donnerstag startet in Val Thorens die neue Skicross-Saison. Eine der erfolgreichsten Schweizerinnen ist Fanny Smith. Im Interview mit blue Sport spricht sie über mentale Herausforderungen und die Olympischen Spiele.

2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking holt Fanny Smith im Skicross die Bronze-Medaille für die Schweiz, nun stehen in Milano/Cortina erstmals Olympische Spiele in der Nähe der Heimat an. Das freut die Schweizerin besonders, sie spricht von «speziellen Spielen» und sagt, dass die Schweizer Öffentlichkeit von den Skicrossern jeweils Medaillen erwarten.

Die 33-Jährige verrät im Video-Interview mit blue Sport zudem, dass die grösste Verletzung ihrer Karriere eine mentale war, warum sie damals Jahre brauchte, das Selbstvertrauen wiederzufinden und erklärt, welche Rolle Kampfsport dabei spielte. Das ganze Video gibt es oben im Artikel zu sehen.

