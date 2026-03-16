Skip Xenia Schwaller bei der Steinabgabe. Keystone

Auf die Niederlage zum Auftakt in die WM in Calgary lassen die Schweizer Curlerinnen zwei knappe Siege folgen. In der Nacht auf Montag bezwingt das Team um Skip Xenia Schwaller Südkorea 7:6.

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Wie schon beim 6:5-Sieg gegen China fiel die Entscheidung zugunsten des jungen Schweizer Quartetts mit Schwaller, Selina Rychiger, Fabienne Rieder und Selina Gafner im letzten End. Mit einem Zweierhaus drehte die Equipe vom CC Grasshoppers die ausgeglichene Partie.

Für die Südkoreanerinnen war es die zweite Niederlage im laufenden Turnier. Die Schweizerinnen rückten mit dem zweiten Sieg auf den geteilten vierten Rang vor. In der 6. Round Robin geht es für Schwaller und ihre Kolleginnen ab 16.00 Uhr Schweizer Zeit gegen Schottland. Die Britinnen konnten erst eine von drei Partien gewinnen.