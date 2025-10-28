«Es wurde öffentlich angesprochen, dass man sich verkalkulierte»

Eva Pinkelnig wird die kommende Saison verletzt verpassen. IMAGO/AFLOSPORT

Österreichs Skisprung-Star Eva Pinkelnig hat sich vor rund einem Monat auf der Olympiaschanze das Kreuzband gerissen und danach die FIS kritisiert. blue News hat bei der 37-Jährigen nachgehakt und sich die Problematik erklären lassen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die österreichische Skispringerin Eva Pinkelnig hat sich bei einem Sommerspringen auf der Olympia-Schanze in Pedrazzo schwere Knieverletzungen zugezogen

Die 37-Jährige kritisierte daraufhin die FIS und sprach davon, dass sie sich als Versuchskaninchen missbraucht fühlte.

Im Interview mit blue News erläutert die Skispringerin ihre Kritik und erklärt, welche verschiedenen Risikofaktoren zum Problem werden. Mehr anzeigen

Skispringerin Eva Pinkelnig verletzte sich Mitte September schwer. Beim Sommer-Grand-Prix im italienischen Predazzo – der Schanze, wo 2026 das Olympia-Springen stattfindet – stürzte die 37-Jährige bei der Landung und zog sich einen Kreuzbandriss, einen Innen- und Aussenmeniskusriss sowie einen Knorpelschaden zu. Die Saison war damit vorbei, der Olympia-Traum geplatzt.

Einen Monat nach dem Unfall war die Österreicherin beim ORF in der Sendung «Sport am Sonntag» zu Gast und sprach davon, dass sie sich «als Versuchskaninchen missbraucht» fühlte.

blue News hat bei der Gesamtweltcup-Siegerin der Saison 2022/23 nachgehakt.

Wie geht es Ihnen, rund einen Monat nach der schlimmen Verletzung?

Eva Pinkelnig: Es geht mal so mal so – die Reha ist gut gestartet und ich bin bestens mit Experten in jeglicher Hinsicht im Olympiazentrum Vorarlberg betreut. Hier haben wir gemeinsam ein Reha-Programm entworfen, dass vor allem auch darauf abzielt, den Körper wie im Spitzensport weiterhin zu fordern. Mein Körper ist Bewegung gewohnt, die Mitleidsphase der Therapeuten ist bereits vorbei und so werden die gesunden Teile meines Körpers extrem gefordert, grundsätzlich steht aber natürlich die Reha der Verletzung im Vordergrund.

Haben Sie mental schon verarbeiten können, dass Sie die Saison und damit auch Olympia 2026 verpassen werden? Wie sind Sie mit diesem Rückschlag umgegangen?

Direkt im Auslauf habe ich gemerkt, dass Olympia vorbei ist und mein Knie eine schwere Verletzung erlitten hat. Im ersten Schritt habe ich das bis jetzt mental schon verarbeitet, es werden aber immer wieder Situationen kommen, in denen es weitere Aufarbeitung braucht. Allein wenn olympische Kampagnen oder der Ski-Weltcup startet, werden Tage kommen, bei denen es mich richtig «anzipft». Den Rückschlag konnte ich schnell abhaken, natürlich ist das ein Prozess, aber ich hatte schon öfter Rückschläge und konnte mich immer wieder mit neuen Zielen neu orientieren und diese auch erreichen, das gibt mir Motivation.

Was ging Ihnen vor dem Sprung in Predazzo durch den Kopf? Hatten Sie Zweifel und sich überlegt, gar nicht zu springen?

Es war Wettkampfmodus, da waren keine Zweifel. Ich hatte richtig Bock, eine gute Performance abzuliefern. Ich war auf einem sehr guten Weg, wieder meine Bestleistungen abzurufen, beim ersten Sprung auf der Olympiaschanze konnte ich mit der Bestweite ein Zeichen für meine Leistung setzen.

Was ist die Problematik mit der Schanze in Predazzo? Was machte es so schwierig und gefährlich?

Die Problematik hat gar nicht so viel mit der Schanze in Predazzo zu tun, das Problem gibt es bei nahezu allen neu gebauten Normalschanzen. Das grundlegende Problem ist, dass die Flugkurve der Schanze vor allem im Landeanflug einfach zu hoch ist und dadurch das Verletzungsrisiko erhöht wird. Hier hat sich einfach das Schanzenprofil nicht mit dem Material mitentwickelt. Die Materialentwicklung hat das Skispringen schneller und aerodynamischer gemacht, wenn dann auch noch starker Rückenwind an diesen Schanzen herrscht, ist das eine eher schlechte Kombination.

Nach Ihrem Unfall haben sich zwei weitere Athletinnen das Kreuzband gerissen. Hätte die FIS früher reagieren müssen?

Es ist schwierig hier zu urteilen, es stand die Aussage einer Fehlkonstruktion im Raum und es wurde auch öffentlich angesprochen, dass man sich verkalkulierte. Unfälle gehören zum Spitzensport dazu, Skispringen ist eine Hochrisiko-Sportart, verhindern hätte man diese Stürze nur können, indem die Generalprobe gar nicht stattgefunden hätte, da man von der Schanze ja schon von Springern ein Feedback in diese Richtung hatte. Beim Wettkampf selbst war einfach sehr viel Rückenwind und zu viel Anlaufgeschwindigkeit. Faktoren, die das Risiko für Stürze und Verletzungen erhöhen.

Sandro Pertile, Skisprung-Chef bei der FIS sagt, dass die Ursache der Stürze eher bei den Anzügen und nicht mit dem Profil der renovierten Schanzen zu tun habe. Was sagen Sie dazu?

Ich glaube, es ist leider eine Ansammlung von Dingen, die schiefgelaufen sind oder zusammengespielt haben. Eine Verkoppelung von vielen Risikofaktoren, welche von Seiten der FIS minimiert hätte werden müssen beziehungsweise in Zukunft minimiert werden sollte. In unserer Sportart hat man Möglichkeiten, mit dem Material auch das Risiko zu verringern. Leider gehen diese Entwicklungen meistens in die entgegengesetzte Richtung, hier wünsche ich mir für die Zukunft, dass sich der Sport, für die Athletinnen und deren Fairness und Sicherheit, verbessert.

Das Interview wurde schriftlich geführt.